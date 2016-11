Hybrid Food - kreative Essens-Schöpfungen

Es ist ein ganz neuer Trend, der aus New York stammt: das Kreuzen zweier unterschiedlicher Speisen, die dann zu einer neuen Kreation werden. So machten bereits vor ein paar Jahren die Cronuts aus den USA Schlagzeilen. Für alle, die es noch nicht wissen: Cronuts ist eine leckere Kombination aus Croissant und Donuts. Ihnen folgte nach kurzer Zeit der so genannte Cragel, eine Kreuzung aus Croissant und Bagel.Wer also kreativ ist und die passenden Ideen hat, kann auf diese Weise ein breites Klientel ansprechen, denn gerade in den USA sind derlei Neu-Kreationen ausgesprochen beliebt, es umgibt sie sogar ein regelrechter Hype. Mittlerweile werden die Neu-Kreationen immer phantasiereicher: da wird schon mal die Pizza mit dem Hamburger gekreuzt, das japanische Sushi mit den spanischen Burritos oder Spaghetti mit Tacos.Kaum vorstellbar? Das stimmt, aber machbar ist fast alles und wie man sieht, bei weitem nicht nur mit süßem Gebäck sondern im Prinzip mit fast allen Speisen, Vorreiter in Sachen Hybrid Food ist aber bislang vorwiegend die USA, gerade in New York wird hier getüftelt und ausprobiert, was das Zeug hält. Dort gibt es bereits ganze Food-Markets mit diversen Küchen, die sich hier immer wieder neue tolle Leckereien einfallen lassen. Vermutlich wird es nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, bis man derlei Essens-Schöpfungen auch bei uns bekommen kann.