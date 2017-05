Hummusrezept - blitzschnell hergestellt

Hummus ist ein orientalischer Brotaufstrich bzw. Dip, der hauptsächlich aus Kichererbsen hergestellt wird. Benötigt werden für Humus weiterhin Salz, Pfeffer, etwas Knoblauch, Olivenöl, Paprikapulver und etwas Sesampaste (Tahin). Die fertige Paste sieht zwar optisch nicht ganz so ansprechend aus, schmeckt aber ganz prima auf Brot oder als Topping oder Dip. Ehrlich gesagt schmeckt es sogar so gut, dass man es auch problemlos pur auslöffeln kann!Es ist blitzschnell hergestellt, vorausgesetzt jedoch man verwendete dafür Kichererbsen aus der Dose. Wenn man stattdessen getrocknete verwendet, müssen diese erst noch über Nacht eingeweicht und am nächsten Tag weich gekocht werden. Oder man kauft Hummus gleich fertig im Glas, aber meistens ist es eben doch wie so oft - der selbstgemachte schmeckt einfach um Längen besser. Es geht so: Eine Dose Kichererbsen mit wenig Wasser in eine Rührschüssel geben und pürieren. Dazu eine zerdrückte Knoblauchzehe geben, etwa 1/3 der Kichererbsenmenge an Tahin (Sesammus) hinzufügen, etwas Olivenöl sowie den Saft von ein bis zwei Zitronen. Eigentlich war?s das schon. Nun kann man den Hummus natürlich noch ganz nach Geschmack würzen, schöner sieht er aus, wenn man etwas Olivenöl und Paprikapulver oben drauf gibt.Übrigens gibt es selber gemachten und frischen Hummus auch in manchen türkischen Feinkostläden zu kaufen - auch dieser schmeckt natürlich besser als der in Gläsern. Trotzdem ist das Selbermachen wirklich kein Problem. Tahin, also Sesammus, erhält man übrigens nicht nur in Naturkostläden, sondern mittlerweile in fast jedem gut sortierten Supermarkt in der Ecke mit den orientalischen Lebensmitteln. Am besten schmeckt Hummus auf frischem Baguette oder Fladenbrot. Außerdem schmeckt er nicht nur himmlisch, sondern ist auch noch ausgesprochen gesund, wofür sowohl die Kichererbsen als auch die Sesampaste sorgen.