WAS MAN ÜBER TEE WISSEN SOLLTE

Hochwertige Teesorten und ihre Wirkung

Besonders in der kalten Jahreszeit gibt es nichts Schöneres als eine heiße Tasse Tee. Doch Tee kann mehr als nur den Körper erwärmen. Besonders Kräutertees haben oft eine mannigfaltige, wohltuende Wirkung auf den Körper. Eine Besonderheit von Kräutertee ist, dass er keine Teeblätter - also auch kein Koffein - beinhaltet. Dadurch sind Kräutertees in der Regel gut bekömmlich und auch für Kinder gut geeignet.Teesorten und ihre WirkungDie Brennnessel ist allgemein eher als Unkraut verschrien. Als Tee hat sie jedoch zahlreiche positive Wirkungen auf den Körper. So soll Brennnesseltee unter anderem appetitanregend, harntreibend, blutreinigend und entzündungshemmend wirken. Auch eine stoffwechselanregende Wirkung wird der Brennnessel zugeschrieben. Zudem sorgt die enthaltene Kieselsäure für eine Stärkung der Nägel, der Haare und des Bindegewebes.Eine durchaus bekannte Teesorte ist der Lindenblütentee. Auch dieser hat zahlreiche positive Eigenschaften. So kann Lindenblütentee entzündungshemmend, schmerzstillend und krampflösend wirken. Lindenblütentee eignet sich beispielsweise als unterstützende Maßnahme bei leichten Krämpfen, Kopfschmerzen, leichten Infekten oder Nierenerkrankungen. Aufgrund seines milden Geschmacks kann er auch Kindern gereicht werden.Vielen Teesorten wird auch eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Einer dieser Tees ist der Melissentee. Melissentee wirkt beispielsweise beruhigend bei nervlicher Belastung oder bei Verspannungskopfschmerzen. Die enthaltenen Gerbstoffe wirken zudem entzündungshemmend und stärken das Herz.Zubereitung von TeeDie Wirkung eines Tees wird insbesondere durch die Zubereitung beeinflusst. Die richtige Wassertemperatur und die Ziehzeit sind hierbei entscheidend. Während schwarzer Tee höchstens zwei Minuten ziehen darf, um seine anregende Wirkung nicht zu verlieren, müssen Kräutertees in der Regel (es gibt also Ausnahmen) zwischen acht und zehn Minuten ziehen, damit sie ihre optimale Wirkung entfalten. Zudem sollten Kräutertees mit kochendem Wasser aufgegossen werden. Anders ist das zum Beispiel bei Grünem Tee. Dieser darf mit höchstens 70 Grad warmem Wasser aufgegossen werden. Höhere Wassertemperaturen sorgen bei Grünen Tee dafür, dass er bitter schmeckt. Spezielle Teesorten, wie zum Beispiel Hustentee, sollten immer abgedeckt ziehen.