Himbeerkonfitüre - intensiver Fruchtgeschmacks

Um die Früchte des Sommers zu köstlichen Marmeladen oder Gelees zu verarbeiten, sind keine besonderen Kochkenntnisse erforderlich. Ebenso reichen die standardmäßig in Küchen vorhandenen Utensilien völlig aus, um aus Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren oder Stachelbeeren die köstlichsten süßen Brotaufstriche selbst herzustellen. Doch nicht nur Beeren, die sich außer für Konfitüre und Gelee auch für die Zubereitung von süßen Likören eignen, sondern unter anderem auch Ananas, Äpfel, Birnen, Kiwis, Pflaumen, Mirabellen, Quitten oder Kirschen lassen sich verarbeiten und bescheren uns als Sirup, Marmelade, Grütze oder Gelee den Geschmack des Sommers.Wegen ihres besonders aromatischen Fruchtgeschmacks ist Himbeerkonfitüre besonders beliebt, allerdings wird sie in den meisten Haushalten nicht mehr selbst eingekocht, sondern fertig gekauft. Die Erntezeit für Sommerhimbeeren dauert von Juni bis in den Herbst hinein. Leider sind die Früchte, da ihre Ernte etwas aufwendig ist, beim Kauf nicht ganz billig. Wer einen Garten sein Eigen nennt, kann Himbeeren jedoch auch selbst anpflanzen. Aufgrund ihres hohen Gehalts an Vitamin C und des intensiven Aromas sind die bis zu zwei Meter hoch wachsenden Sträucher bei Hobbygärtnern sehr beliebt.Vor dem Einkochen werden die verlesenen und gewogenen Früchte am besten durch ein Sieb passiert, dann gibt man sie zusammen mit Gelierzucker im Verhältnis 1:1 in einen genügend großen Kochtopf. Für etwa eineinhalb Kilogramm der Früchte gibt man außerdem auch noch den Saft einer Zitrone hinzu. Nun bringt man alles bei starker Hitze und unter Rühren zum Kochen und lässt die Mischung bei ständigem Rühren vier Minuten lang kochen. Wenn sich sehr viel Schaum bildet, ist die Masse abzuschäumen, bevor sie in geeignete Gläser gefüllt wird. Besonders bewährt haben sich Twist-Off-Gläser, also solche mit Schraubverschluss. Sie garantieren, dass die eingefüllte Köstlichkeit lange haltbar bleibt. Wer möchte, kann vor der letzten Minute der Kochzeit einen Schuss Himbeergeist unter die Masse rühren und mitkochen lassen.