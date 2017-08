Himbeeressig selbst gemacht

Sie haben Himbeeren im Garten und lieben das feine Aroma der kleinen und zarten Früchte und das nicht nur in der Sommerzeit? Dann haben wir einen ganz besonderen Tipp für Sie. Selbstgemacht und exquisit, lassen sich die reiferen Beeren auch zur Gourmetveredlung von Essig verarbeiten. So haben Sie noch lange Freude am Sommer und die Erinnerung an das feine Aroma aus ihrem Garten. Es geht ganz einfach und ist zudem ein nettes Mitbringsel für Freunde und Nachbarn.Die Zutaten: 500 gr Himbeeren, 1l Weißweinessig und Estragon ( möglichst frisch )Die Himbeeren sanft wässern und abtupfen. Den Essig, den Estragon und die Himbeeren in eine verschließbare Schüssel geben, diese verschließen und abdunkeln. Die Schüssel soll so für mindestens 3 Wochen stehen bleiben damit der Essig das Aroma der Himbeeren und des Estragons annehmen kann. Also genügend Zeit zum ziehen lassen geben.Ist die Zeit um, dann alles durch einen Sieb der mit einem Tuch ausgelegt ist gründlich passieren. Mit dem Trichter in Flaschen abfüllen. Ein Estragonzweig in der Flasche hebt die Optik.