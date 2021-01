DIÄTEN IM TEST

Heute bleibt die Küche kalt

Was koche ich denn heute?Kaum eine Frau hat sich diese Frage noch nicht gestellt. Mitunter ist es auch gar nicht so einfach, jeden Tag ein schmackhaftes und vor allem - für alle Familienmitglieder gleichermaßen wohlschmeckendes - Gericht auf den Tisch zu bringen. Nörgeleien sind oft vorprogrammiert. Während die Herren lieber täglich ein saftiges Fleischstückchen genießen möchten, nörgeln die Kleinen herum, wenn Gemüse auf dem Teller zu finden ist. Frauen hingegen versuchen auf ihre schlanke Linie zu achten und bevorzugen - wennschon Fleisch - helles, mageres Geflügel.Es ist tatsächlich ein schwieriges Unterfangen, eine Familie zu bekochen. Kein Wunder, dass einige Frauen es "satt" haben, stetig stundenlang am Herd zu stehen, für alle zu kochen und sich im Endeffekt nur Nörgeleien anhören muss, weil weder den Kindern, noch den Großeltern als auch dem Gatten das jeweilige Gericht auf Anhieb zusagt. Guter Rat ist teuer und der Griff in die Trickkiste unvermeidbar. Denn wenn der Göttergatte ein deftiges Steak bevorzugt, die Kinder auf Gemüse verzichten wollen und die ältere Generation - die oftmals mit bekocht wird - lieber pürierte Kost vorzieht, muss Frau ein wenig tricksen, um alle "an einen Tisch zu bekommen". Für jeden eine "Extrawurst" zuzubereiten, wie dies in vielen Familien vor einigen Jahrzehnten noch üblich war, ist heute aus Zeit- und mitunter aus Kostengründen gar nicht möglich.Damit das Kochen allerdings noch Spaß macht und nicht als Last empfunden wird und die Kochkünste der Köchin zu Hause auch geschätzt und gelobt werden, hilft nichts anderes als Kreativität und "Küchenmagie". Sprüche wie: "Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!" oder: "Wenn du das Gemüse nicht isst, gibt es keinen Nachtisch!" sind heute leider erfolglos. Was aber passiert, wenn die Hausfrau streikt und die Küche "kalt" bleibt? Versuch macht klug! Es soll tatsächlich Familien gegeben haben, in denen dies funktioniert hat und danach schnell Kompromisse gefunden wurden, mit denen alle zufrieden waren.