Herrliches Himbeergebäck mit Ziegenkäse und Johannisbeer-Konfitüre

Das brauchen Sie für 4 PersonenFür den Teig:250 g Weizenmehl1 Eigelb 25 gSalz50 g ButterFür den Belag200 g Himbeeren (frisch oder tiefgefroren)2 zu 40g Ziegenkäsetaler (frisch)Minzeblätter50 g Zucker1 Glas Johannisbeer-KonfitüreDie Zubereitung:In einem Topf die Himbeeren mit dem Zucker 10 Min. köcheln lassen.Den Teig richten sie wie folgt an:Das Mehl in eine geräumige Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde bilden und ein mit 2 cl kaltem Wasser angerührtes Eigelb hinein geben. In einem Topf 10 cl Wasser, Salz und die in kleine Würfel geschnittene Butter erhitzen und beim ersten Sprudeln vom Herd nehmen. Nach und nach den Inhalt des Tops über die Vertiefung vorsichtig einrühren, damit das Eigelb nicht stockt. Nun das Ganze zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten und 15 bis 20 Min. ruhen lassen. Dann ausrollen und in Rechtecke von 10 x 5 cm schneiden Die Teigrechtecken auf einem Blech im auf 200° vorgeheizten Ofen 5 bis 7 Min. backen