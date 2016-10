Herbstsalate - wunderbar kombinieren

Wenn der Herbst Einzug erhält, wechselt auch das Gemüse-Angebot im Supermarkt, denn nun sind andere Sorten reif als im Sommer und es ist an der Zeit, öfter mal einen leckeren und vitaminreichen Herbstsalat auf den Tisch zu stellen. In dieser Jahreszeit ist vor allem Kürbiszeit, aber auch Kohl und Trauben werden nun vermehrt angeboten, dies lädt ein zum Experimentieren und kombinieren. Prima schmecken Salate immer dann, wenn sie eine fruchtige Note bekommen, indem sie beispielsweise Äpfel oder Trauben beinhalten.Auch verschiedene Wurzelgemüsesorten lassen sich miteinander kombinieren, wie zum Beispiel Pastinaken, Möhren und Rote Bete. Lecker und knackig wird das ganze, wenn man über den Salat ein paar geröstete Nüsse gibt, hierfür eignen sich zu der Jahreszeit besonders gut Walnüsse - mal ganz davon abgesehen, dass Nüsse eine weitere gesunde und auch angenehm knackige Komponente im Salat darstellen. Salatsorten wie Radicchio, Endivien und Chicorée haben Saison, sie lassen sich wiederum wunderbar kombinieren mit Orangen oder - wenn es ein bisschen exotischer sein darf - auch gerne mal zur Abwechslung mit Mango.Auch der Waldorfsalat ist typisch für den Herbst. Man benötigt für ihn Äpfel, Knollensellerie, Walnüsse, etwas Orangensaft und Naturjoghurt. Für die Soße wird vorab der Joghurt mit dem Orangensaft und etwas Salz und Pfeffer verrührt. Die Walnusskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Den Sellerie schälen und mit dem Apfel in kleine Stücke raspeln. Alles miteinander mischen - fertig ist ein leckerer und kerngesunder Herbstsalat! So richtig herbstlich ist auch ein Salat mit Sauerkraut und Birnen. Ein paar Haselnussstückchen werden als Topping zuerst in der Pfanne ohne Öl geröstet. Aus etwas Creme fraiche oder Schmand mit Apfelsaft, wenig Zitronensaft und Öl eine Salatsoße anrühren und mit Honig und Salz abschmecken. Eine mittelreife Birne in Würfel schneiden, mit frischem Sauerkraut vermischen und die Soße dazugeben. Nach Belieben mit den Haselnussblättchen und frisch geschnittenem Schnittlauch bestreuen.