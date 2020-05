GESUNDE GEWüRZE

Herb würzig pikant schmecken die köstlichen Kapern

Bei Kapern handelt es sich um die eingelegten Blütenknospen des Echten Kapernstrauchs (Capparis spinosa). Dieser wird auch als Dorniger Kapernstrauch bezeichnet. Er stammt aus der Familie der Kaperngewächse (Capparaceae). Seinen Ursprung hat der Kapernstrauch in Südeuropa und auch im Mittelmeerraum. Dort wird er heute kultiviert angebaut. Schon in der Antike waren die kleinen Knospen sehr beliebt. Sie wurden unter anderem als Kochzutat verwendet, da sie einen sehr pikanten Geschmack haben. Aber auch als Aphrodisiakum waren sie heiß begehrt.Der Kapernstrauch mag es eher trocken. Aus diesem Grund fühlt er sich in den warmen Mittelmeerregionen auch sehr wohl. Die Blütenknospen werden etwa erbsengroß. Sie bilden sich an kleinen Stielen, die aus den Blattachsen der Zweige wachsen. Die Knospen öffnen sich nur einmal für eine kurze Zeit. Dies passiert zwischen den frühen Morgenstunden und der Mittagszeit.Die Ernte findet im Frühjahr von Hand statt. Dann werden die noch geschlossenen Knospen von den Sträuchern gezupft. Im rohen Zustand sind Kapern ungenießbar. Deshalb werden sie zuerst einen Tag lang gewelkt, um anschließend entsprechend eingelegt zu werden. Kapern können in grobem Meersalz, in Salzlake, in Essig oder auch in Öl eingelegt werden. Durch das Einlegen entstehen Caprinsäure und Senfölglycoside. Sie geben den Knospen ihren würzigen und pikanten Geschmack.Beim Kauf von Kapern sollte darauf geachtet werden, dass sie noch geschlossen sind. Außerdem sollten sie eine oliv- bis bläulichgrüne Farbe aufweisen und eher klein sein. Denn vor allem die kleinen Kapern sind sehr fein und pikant im Geschmack. Der Nachteil kleinerer Kapern ist jedoch, dass sie gegenüber größeren Kapern eher teuer sind, da der Ernteertrag eher gering ausfällt. Vor allem aus Südfrankreich sollen hochwertige Kapern kommen. Und auch die Kapern, die von den Äolischen Inseln kommen, sollen ein besonders hohes Maß an Qualität aufweisen.Neben den echten Kapern sind im Handel auch "falsche" Kapern erhältlich. Als sogenannter Kapernersatz dienen zum Beispiel die ungeöffneten Knospen von Sumpfdotterblumen, Kapuzinerkresse und Scharbockskraut.