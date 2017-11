Heißer Hugo - stilechter Wintercharme

Es stimmt zwar, Hugo ist ursprünglich als erfrischendes, prickelndes und kühles Sommergetränk gedacht. Aber wer sagt denn eigentlich, dass man Hugo nicht auch im Winter als heiße Variante genießen kann?Eben. Das Getränk erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es nur zu schade wäre, wenn man im Winter darauf verzichten müsste. Die heiße Variante lässt sich entweder im Supermarkt kaufen, man findet es dann fertig gemixt bei den Glühweinen und beim Punsch. Oder man macht sich einfach selber an die Arbeit, mixt sich leckeren Hugo zuhause und wärmt ihn auf dem Herd.Und das geht so: Ein halber Liter trockener Weißwein wird auf dem Herd erhitzt, wichtig ist jedoch, dass er nicht kocht. Dann werden 2-3 Esslöffel Holunderblütensirup und die gleiche Menge an Zitronen- oder Limettensaft hinzugefügt. Wer es etwas süßer mag, nimmt halbtrockenen Weißwein dafür oder gibt ganz nach Belieben noch etwas Kandiszucker hinzu; dekoriert wird stilecht mit etwas Minze. Man kann aber die Minze auch direkt mit in den Hugo geben, so dass dieser das Minzaroma etwas annimmt.Anstelle des Weißweins kann man übrigens auch prima Apfelwein verwenden. Nun in hitzebeständige Tassen füllen und genießen! Auf Weihnachtsmärkten ist heißer Hugo definitiv ein Renner und läuft dem Klassiker Glühwein vermutlich irgendwann mal den Rang ab. Wärmt auf jeden Fall wunderbar von innen, steht Glühwein in nichts nach und ist der ideale Seelenwärmer für die kalte Jahreszeit - und überbrückt prima die Zeit, bis es endlich wieder soweit ist für die kalte Variante!