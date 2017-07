Heidelbeerenzeit - erfrischend beerig

Heidelbeeren gehören zur Familie der Heidekrautgewächse und man bezeichnet sie alternativ auch oft als Blaubeeren. Sie schmecken nicht nur pur, im Müsli, im Milchshake, im Smoothie oder auf dem Kuchen wunderbar, sondern Heidelbeeren gelten als ausgesprochen gesund. So sollen sie das Risiko für Arteriosklerose senken und - wie viele andere Beeren auch - vor Alterung und auch vor Krebs schützen. Sie enthalten nämlich wertvolle Antioxidantien und noch dazu jede Menge an Vitaminen. Sie sind genau genommen sogar richtige Vitaminbomben. Heidelbeeren schmecken süß mit einem ganz kleinen Hauch von Säure.Ein ausgesprochen leckeres Rezept ist das folgende Smoothie. Hierfür benötigt man eine Handvoll Heidelbeeren, eine Banane, einen Becher Naturjoghurt, etwas Mineralwasser, etwas Honig und ein Päckchen Vanillezucker. Alles zusammen im Mixer gut pürieren und eiskalt genießen. Auch zum Frühstück ideal für einen guten Start in den Morgen! Nach Bedarf kann man noch ein paar Hafer-Schmelzflocken zugeben. Eine weitere leckere Variante ist das Heidelbeer-Sorbet. Hierfür benötigt man 500g tiefgekühlte Heidelbeeren, etwas Zitronensaft und abgeriebene Zitronenschale, 50 - 100 g Zucker und einen kleinen Becker Naturjoghurt. Die Heidelbeeren ein paar Minuten antauen lassen und dann mit den restlichen Zutaten - abgesehen vom Joghurt - in einem hohen Gefäß pürieren. Danach den Joghurt unterrühren. Ein ausgesprochen gesundes und schmackhaftes Eis!Heidelbeeren eignen sich auch für eine Schichtspeise. Beispielsweise indem man sie abwechselnd mit Sahnequark, der leicht gesüßt und mit Orangen- oder Zitronensaft verfeinert wurde und Keksen oder Biskuits oder italienischen Cantuccini in einem Glas dekorativ schichtet. Frisch gekaufte Heidelbeeren lassen sich im Kühlschrank circa 2 Wochen lang lagern. Je länger man sie jedoch aufbewahrt, desto mehr verlieren sie an Aroma und entwickeln zudem unerwünschte Bitterstoffe. Man kann sie aber auch ohne weiteres einfrieren. Übrigens sind Heidelbeeren äußerst figurfreundlich mit nur 60 kcal pro 100 Gramm.