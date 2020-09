SAISONKALENDER FÜR OBST UND GEMÜSE

Heidelbeere: Gesunde Leckerbissen

Klein, süß, mit einem leichten Hauch von Säure, lieben Kinder wie Erwachsene die Heidelbeere gleichermaßen. Heidelbeeren lassen sich in zahlreichen Varianten genießen und ermöglichen es zudem, auf eine frische Art und Weise, dem Körper eine große Portion an gesunden Nährstoffen zu geben.Heidelbeeren, die auch unter dem Namen Blaubeeren bekannt sind und botanisch als Viccinium myrtillus bezeichnet werden, gehören bereits seit Jahrhunderten zu den Früchten, die eine heilende Wirkung im menschlichen Organismus entfalten können. Heimisch sind diese kleinen Powerfrüchte sowohl in tropischen Regionen als auch hier in europäischen Gärten. In der Naturheilkunde finden die stark färbenden Beeren schon sehr lange ihren Einsatz und selbst in der modernen Forschung sind Wissenschaftler den gesunden Inhaltstoffen der Heidelbeeren bereits seit längerer Zeit intensiv auf der Spur. Welche positiven Fähigkeiten wird dieser Beere nun nachgesagt und welche Wirkung können diese, unter gesundheitlichen Aspekten betrachtet, auf den Organismus auslösen?Zunächst bestechen die Blaubeeren mit einem hohen Gehalt von Anthocyanen, die zwischen 600 und 1.400mg je 100g Früchte betragen und zu den Flavonoiden zählen. Diese wiederum gelten als Fänger der freien Radikale, die unter anderem für eine frühere Hautalterung sorgen können, und mit dem Verzehr von Heidelbeeren und vielen weiteren dunkelblauen Obstsorten präventiv abgewehrt werden können. Zusätzlich erweisen sich diese Beeren als entzündungshemmend, so dass auch hier, bei einem regelmäßigen Verzehr, neben einem Herz- und Gefäßschutz ergänzend für eine gesunde, ausbalancierte Darmflora gesorgt werden kann.Doch wer nun davon ausgeht, dass die Fähigkeiten der Heidel- und Blaubeeren schon an die Grenzen des Möglichen stoßen, wird sich getäuscht sehen. Vielmehr konnten Forscher bereits herausfinden, dass sich beispielsweise Heidelbeersaft positiv auf die Gedächtnisleistung auswirken kann und selbst negative Cholesterinwerte reduziert werden können. Die vielfältigen Vitalstoffe, bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, unterstützen zudem die Abwehrkräfte und können für einen kleinen Kick in Sachen Schönheit sorgen. Dass man die Heidelbeeren in vielen Varianten genießen kann, so etwa als frische Beeren, in Saftform, gekocht oder in Gebäck mit eingebacken sowie integriert in verschiedenen Präparaten aus der Apotheke und Drogerie, ist ein ergänzendes Plus für die Gesundheit und erweitert die Möglichkeiten der Verwendung um ein Vielfaches.