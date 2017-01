Hefeflocken - pikante Köstlichkeit

Hefeflocken kann man in der Küche sowohl an Nahrungsergänzungsmittel verwenden als auch als Würze. Immerhin enthalten Hefeflocken eine Menge an Vitamin B1, B2 und B6, darüber hinaus Folsäure und Eiweiß. Sie haben allerdings eine ziemlich hohe Nährstoffdichte z.B. durch Kalium, Magnesium und Kalzium.Wer sich vegan ernährt oder aus anderen Gründen auf Käse verzichtet, kann Hefeflocken beispielsweise als Käseersatz verwenden. Wenn man sie nämlich mit etwas Sojasahne und Öl vermischt, ergibt das eine käseähnliche Masse. Der Geschmack ist mild, leicht nussig und gerade Salate oder Saucen können mit Hefeflocken gebunden oder auch geschmacklich abgerundet werden. Wem normale Gemüsebrühe zu fade ist, der kann sie durch Zugabe von etwas Hefeflocken aufpeppen. Allerdings kocht man sie niemals mit, da die wertvollen Inhaltsstoffe sonst verloren gehen würden. Man bekommt sie im Reformhaus und manchmal auch in gut sortieren Supermärkten. Allerdings kann der Geschmack von Sorte zu Sorte ziemlich unterschiedlich sein. Sie sehen übrigens fast genauso aus wie blütenzarte Haferflocken.Alternativ gibt es auch fertige Hefewürzpaste zu kaufen. Ein einfaches und schmackhaftes Rezept mit Hefeflocken ist dieses: 2 Esslöffel Margarine werden in einer Pfanne geschmolzen und 2 Esslöffel Mehl hinzugegeben. Nun rührt man 300ml Gemüsebrühe oder, noch besser, Sojamilch unter und rührt dabei kräftig um. Mit Senf, Salz und Pfeffer abschmecken, die Pfanne vom Herd nehmen und 4 Esslöffel Hefeflocken unterrühren. Nun entsteht eine zähflüssige Masse die sich prima eignet, um Aufläufe zu überbacken. Wer will, kann natürlich auch noch Kräuter und Gewürze nach Belieben dazugeben. Übrigens sorgen die Hefeflocken hierbei auch für den entsprechenden Käsegeschmack.