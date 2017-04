Hausgemachte Pizzavariationen

Die meisten von uns mögen ihre Pizza ja am ehesten klassisch mit Schinken, Salami, Pilzen, Paprika und viel Käse. Es spricht aber auch nichts dagegen, bei dem beliebten italienischen Essen mal ein wenig herum zu experimentieren. Da wäre beispielsweise die Pizza Hawaii mit Ananas und Schinken - wobei auch das nichts aufregend Neues ist.Interessanter wird es mit einer Hackfleischpizza. Hierfür wird das Hackfleisch vorher in einer Pfanne schön kross gebraten und gut gewürzt, eventuell kann man auch noch etwas Tomatenmark hinzufügen. Das Hackfleisch auf den Pizzateig geben und in Öl eingelegte Zwiebelringe und vorher kurz angebratene Auberginenscheiben darauf legen. Mit Käse bestreuen und ab in den Ofen!Oder man macht zur Abwechslung mal eine Pizza ganz ohne Tomatensoße, stattdessen mit einem leckeren Pesto. Beispielsweise mit folgendem roten Pesto, welches man ganz einfach aus getrockneten Tomaten, Olivenöl, Knoblauch, Basilikum und Pinienkernen oder Mandeln herstellt. Damit wird die Pizza bestrichen. Oben drauf kommen Tomatenscheiben und 2 Käsesorten nämlich der "normale" Pizzakäse (Mozzarella oder Emmentaler) und die gleiche Menge an Fetakäse. Das Ergebnis ist wunderbar!Anstelle der Tomatensoße kann man auch eine Rahmsoße auf den Pizzaboden streichen. Hierfür verwendet man am besten eine Mischung aus Schmand und Kräuterkäse. Dazu passt wiederum ein Belag aus Spinat und Schinken oder Lachsstreifen. Insgesamt kann man auch beim Belag mal öfter variieren. Fast alles, was der Kühlschrank und das Gemüsefach so hergeben, lässt sich auf eine Pizza legen. Paprika, Lauch, Lauchzwiebeln, Mais, Spargel, Thunfisch, Sardellen, Pilze, Auberginen, Artischocken, Zwiebeln, Tomaten sind nur einige Beispiele. Wer mutig ist, probiert als Käse mal einen Blauschimmelkäse aus, den man auch mit Mozzarella mischen kann. Und, der Klassiker: Pizzabrot. Hat man etwas Teig übrig, bestreicht man diesen einfach mit etwas Knoblauchöl, Rosmarin und Salz - fertig ist das leckere Pizzabrot.