Haselnussmus - erlesen und reichhaltig

Nussmuse in allen Variationen erleben gerade einen regelrechten Boom. Im Zuge eines immer größeren Gesundheitsbewusstseins und dem Trend hin zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung macht das Einbauen von Nussmusen in den Speiseplan auch durchaus Sinn. Neben Mandelmus, Cashewnuss und Erdnussmus erfreut sich daher auch Haselnussmus einer immer größeren Beliebtheit.Erhältlich ist es jedoch meistens eher noch nicht in Supermärkten, sondern vorrangig in Naturkostläden, Reformhäusern oder Onlineshops mit Schwerpunkt gesunden Lebensmitteln. Mit Nussmus kann man man, mal davon abgesehen, es pur auf Brot zu genießen, noch einiges mehr in der Küche anstellen. Es ist nämlich viel kreativer und vielseitiger einsetzbar, als die meisten es vermuten. Es lassen sich damit beispielsweise warme Gerichte und Soßen aufpeppen, Gemüse damit anmachen, Salatsoßen verfeinern und einfach alles, wozu das intensive nussige Haselnussaroma passt, würzen.Lecker ist Haselnussmus auch, wenn man damit Milchshakes verfeinert, Süßspeisen anmacht oder wenn man es verwendet, um Eis damit herzustellen. Ein wirklich ganz einfaches Rezept mit Haselnussmus ist das folgende: eine Banane in Scheiben schneiden und einfrieren, in einem leistungsstarken Mixer mit Haselnussmus und etwas Kakao pürieren, fertig ist das leckere, vollwertige Haselnuss-Eis. Oder man verwendet das Mus als leckere Fülle für Hörnchen oder andere süße Gebäckstücke. Sogar Nougatcreme lässt sich mit Haselnussmus ganz einfach selbst herstellen: dafür Haselnuss- und Mandelmus zu gleichen Teilen mischen, mit etwas echtem Kakaopulver verrühren und nach Geschmack mit Agavendicksaft oder Zucker süßen. Fertig!Auch mit Sahne und Ei gemischt lässt sich daraus, ganz ähnlich wie man mit Schokolade Mousse herstellt, eine leckere Süßspeise, ähnlich wie Parfait zubereiten oder alles einfrieren und die Masse als Eis genießen. Und natürlich gibt es auch hier deutliche Qualitätsunterschiede. Das hochwertigste Haselnussmus ist sicherlich jenes, welches ausschließlich aus Haselnüssen - idealerweise in Bio-Qualität - besteht und zwar zu 100%, ohne jegliche Zusätze wie Salz, Zucker oder anderes. Es ist zugleich - genau wie auch die Haselnuss, aus der es gewonnen wurde - reich an essentiellen Fettsäuren, an Magnesium und an Vitamin E.