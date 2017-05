Halloumi - für Grillfreunde

Unter Halloumi versteht man einen halbfesten Käse aus Griechenland, der vor allem in Zypern eine Spezialität ist und ursprünglich aus Mufflon-Milch hergestellt wurde. Man vermutet jedoch, dass er weder zypriotischen noch griechischen Ursprungs ist, sondern vielmehr möglicherweise aus Ägypten stammen könnte. Abgesehen von Mufflonmilch verwendete man zur traditionellen Herstellung von Halloumi früher hauptsächlich Schafsmilch.Der Halloumi, den man hier bei uns im Kühlregal findet, wird jedoch häufig aus einer Mischung aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch hergestellt. Vom Aussehen her erinnert Halloumi entfernt an Mozzarella, ist aber fester und würziger im Aroma. Ideal ist Halloumi zum Backen und Braten, was daran liegt, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Käsesorten beim Erwärmen nicht schmilzt oder zerläuft. Genau deswegen erfreut sich der Halloumi auch gerade beim Grillen größter Beliebtheit. In Zypern beispielsweise wird Halloumi gebraten oder gegrillt und mit Pommes frites serviert. Außerdem genießt man ihn dort bereits zum Frühstück mit einem Spiegelei oder einem Omelette. In Deutschland bekommt man im Supermarkt im Kühlregal fertig abgepackten Halloumi-Käse, der sich ebenfalls bestens dazu eignet, um ihn zu grillen. Mal abgesehen davon kann man Halloumi aber auch in türkischen oder griechischen Lebensmittelgeschäften kaufen.Typisch ist der Biss: Wenn man auf diesen Käse beißt, knirscht bzw. quietscht er ganz leicht zwischen den Zähnen. Er hat einen relativ hohen Salzgehalt und ist daher verhältnismäßig lange haltbar. Ein schnelles und leckeres Abendessen ist Halloumi-Käse mit Ofengemüse. Hierfür einfach Gemüse nach Wunsch würfeln, mit etwas Olivenöl, Knoblauch, Kräutern und Salz mischen und in den vorgeheizten Ofen schieben. Der Halloumi sollte dann für die letzten 10 Minuten ebenfalls im Ofen mitgaren, am besten man legt ihn einfach oben auf das Gemüse drauf. Nach 20-30 Minuten - je nach Gemüsesorte - ist ein leckeres und leichtes Abendessen fertig.