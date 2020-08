Hafer stärkt die Nerven

Hafer ist das eiweiß- und fettreichste Getreide überhaupt. Er enthält sehr viel vom wichtigen Vitamin B und zusätzlich die Mineralstoffe Eisen, Zink, Mangan, Calcium und Kupfer. Der Hafer hat einen herrlich milden runden Geschmack, ist leicht verdaulich und hilft bei Magen- und Darmproblemen. Man sagt ihm eine reinigende und rundum belebende Wirkung nach.Der klassische Haferbrei war über Jahrhunderte das Hauptnahrungsmittel in Europa. Vor allem wegen dem hohen Eiweißgehalt half er unseren Vorfahren sich vor Mangelerscheinungen zu schützen, wenn es kein Fleisch gab. Wegen seines Fettgehalts ist er jedoch ein wenig empfindlicher beim Verderb. Hafer kennt man als Breie, Müsli, Kekse, Grütze oder als Haferschleim, Porridge oder man nimmt ihn für süße Aufläufe. Wer heute in der Vollkornbäckerei ein Haferbrot findet, der sollte unbedingt zuschlagen. Leider gibt es diese Brote nur noch selten, obwohl der Geschmack herausragend ist.Kinder bekamen früher von ihren Müttern Haferflocken mit Milch zum Frühstück, die gesunde Variante damit sie unbeschwert und tatkräftig in den Tag starten.Anbei eines kräftigen Aufbautrunks der Jung und Alt rundherum zufrieden macht:Zutaten für ein großes Glas:1 EL Nackthafer - alternativ 2 EL feine Haferflocken, ¼ l Wasser, 1 reife Banane, 1 Teel Mandelmus, 1 Messerspitze Zimt, 1 EL HonigDen Hafer mahlen. Das Hafermehl oder die feinen Haferflocken in das Wasser rühren und 5 Minuten köcheln lassen, dabei des Öfteren sachte umrühren. Die Banane in Stücke brechen und mit dem Rest der Zutaten fein mixen.Quelle: Odile