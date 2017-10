Hackfleisch muss taufrisch sein

Hackfleisch zu lagern ist ziemlich kritisch, da man empfiehlt, es bereits nach einem halben Tag aufzubrauchen. Wer es nicht richtig lagert, läuft Gefahr, dass sich Keime ansiedeln oder man sich beim Verzehr sogar Salmonellen einfängt. Die schnelle Verderblichkeit liegt bei Hackfleisch an der großen Oberfläche, die ja dadurch entsteht, dass das Fleisch in kleine Teile zerlegt wurde. Gerade hier siedeln sich nämlich gerne diverse Keime an.Bereits beim Einkauf gilt, dass das Fleisch möglichst kühl nach Hause gebracht werden sollte. Wer nach dem Einkauf des Hackfleischs noch längere Wege zurücklegt oder das Fleisch womöglich für einige Zeit im warmen Auto belässt, läuft Gefahr, dass es verdirbt. Ideal ist der Transport in einer Kühlbox oder mit Kühlakku. Beim Verzehr am gleichen Tag gilt: bis dahin Lagerung bei 2-4° C, am besten aber das Fleisch nicht in der Tüte sondern in einer Schüssel mit Deckel aufbewahren. Sobald es nur wenige Stunden gelagert wurde, muss es zwingend gut durchgebraten oder erhitzt werden, ist also nicht mehr zum rohen Verzehr geeignet. Bereits nach 12 Stunden könnte das Fleisch begonnen haben, Keime zu bilden. Ist also eine spätere Zubereitung geplant, sollte man schon rechtzeitig damit beginnen indem man es beispielsweise schon mal vorher anbrät und dann bis zum endgültigen Verarbeiten in den Kühlschrank stellt.Alternativ kann man Hackfleisch natürlich auch einfrieren. Es sollte aber möglichst schnell durchfrieren und zwar in kleinen Portionen und in Beuteln flach gedrückt, so gefriert es schneller und taut auch schneller wieder auf. Denn beides Mal, sowohl beim Einfrieren als auch beim Auftauen, bilden sich weitere Keime. Sinnvoll zum Einfrieren ist übrigens ein Vakuumisieren. Wer tiefgekühltes Hackfleisch kauft sollte darauf achten, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, damit das Fleisch keinesfalls antaut. Dies gelingt durch einen Transport in der Kühlbox. Sollte das Hackfleisch verdorben sein, erkennt man das übrigens an der leicht gräulichen Verfärbung und auch am Geruch. Nur wenn es frisch riecht, ist es auch frisch. Ansonsten gilt: lieber wegwerfen !