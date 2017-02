Gute Laune Diät

Viele, die eine Diät machen, kennen das Problem, man ist unausgeglichen und ist oft deprimiert, wenn die Kilos nicht so purzeln, wie man sich das vorstellt. Dagegen hilft die sogenannte Gute Laune Diät. Während der Winterzeit leiden die meisten unter Serotoninmangel. Dieser Wirkstoff ist für die Stimmung verantwortlich und wird, aufgrund fehlender Sonneneinstrahlung vom Körper nicht in dieser Menge produziert, wie er gebraucht wird. Damit das Defizit ausgeglichen wird und man zusätzlich auch ein paar Kilos verliert, wurde die Gute Laune Diät entwickelt.Bei der Diät ist es erlaubt, täglich etwa 1.300 Kalorien zu sich zu nehmen. Diese sollten auf 5 Mahlzeiten täglich verteilt werden. Das tolle an der Diät ist, dass es keine Verbote gibt, auch Kuchen, Fast Food oder eine Pizza ist dabei erlaubt. Die Hauptbestandteile sind allerdings sogenannte komplexe Kohlenhydrate. Diese findet man in Getreideprodukten, Nudeln, Brot und Kartoffeln. Diese werden mit Gemüse, Obst und Milchprodukten kombiniert. Sportliche Aktivitäten unterstützen die Diät. Am besten ist es, wenn man eine Sportart wählt, die man im Freien durchführt. So bekommt der Körper frische Luft und etwas Sonne ab.Das Frühstück bei der Diät kann mit einem Früchtemüsli beginnen, in das man Bananen, Kiwis oder Äpfel schneidet. Nimmt man für die Zubereitung Buttermilch, hält das Sättigungsgefühl länger an. Mittags sollten Nudeln am Speiseplan stehen, die mit einer Tomatensoße und Chili abgeschmeckt werden. Auch ein Schweinefilet darf gegessen werden. Als Dessert eignen sich Feigen oder Ananas. Den Abschluss des Tages bildet das Abendessen, das aus Fisch oder gebackenem Tofu und einem Salat bestehen kann. Wer seinen Heißhunger stillen möchte, kann zwischendurch auch ein kleines Stück Kuchen oder eine Schokolade essen. Dabei sollte aber immer darauf geachtet werden, dass die tägliche Zufuhr an Kalorien nicht überschritten wird. Lebensmittel, die sich positiv auf die Stimmung auswirken, sind Papaya, Bananen, Vollkornprodukte, Tomaten, Eier, rote Paprika oder auch Fisch.