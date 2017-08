NATüRLICHE AUFPUTSCHMITTEL

Guarana der wilde Muntermacher aus dem Amazonasgebiet

Die Guaranapflanze stammt aus dem Amazonas und gehört zu den Lianengewächsen.Bekannt wurde diese Pflanze, weil ihre roten Früchte einen hohen Gehalt an Koffein aufweisen. Die Frucht hat somit die gleiche Wirkung wie Kaffee, setzt das Koffein aber nach und nach im Körper erst frei. Während Kaffee sehr schnell aufputscht, seine Wirkung aber schnell wieder verfliegt, hält die anregende Wirkung des Guaranas bis zu sechs Stunden an.Guarana ist im Amazonasgebiet schon seit Jahrhunderten bekannt. Die getrockneten Bohnen werden gemahlen und mit Wasser aufgegossen. Es wird von den Indios mit und ohne Honig getrunken und ist nicht nur wegen seiner anregenden Wirkung so beliebt. Guarana dämpft das Hungergefühl. Hierzulande kennt man Guarana aus den Energydrinks. Mittlerweile gibt es aber auch Schokolade, Kaugummis und Nahrungsergänzungsmittel mit der koffeinhaltigen Substanz. Gerade im Fitnessbereich hat sich Guarana als Leistungsförderer durchgesetzt.Da Guarana nicht nur das Hunger-, sondern auch das Durstgefühl dämpft, sollte es im Sportbereich mit Vorsicht genossen werden, da es sonst zur Dehydration des Körpers kommen kann. Um nicht während des Sports auszutrocknen, sollte man immer eine große Flasche Wasser bereitstellen.Eine amerikanische Studie belegt, dass Guarana den Heilungsprozess bei Krebs fördert. Welcher Wirkstoff in dem nutzbaren Pflanzenanteil dafür zuständig ist, konnte noch nicht geklärt werden.Die Nebenwirkungen von Guarana sind dem Kaffee sehr ähnlich. Bei übermäßigem Genuss kann es zu Schlafstörungen, Herzklopfen, Zittern und Kopfschmerzen kommen. Bei einer Überdosierung, z. B. durch Guaranapulver, soll eine große Menge Wasser helfen, die Symptome zu lindern.Wer den Konsum von Guarana über einen längeren Zeitraum übertreibt, kann beim Absetzen Entzugserscheinungen verspüren. Diese gehen mit Unruhe, Nervosität, Gereiztheit, Schlafstörungen und Kopfschmerzen einher.Menschen mit chronischem Bluthochdruck, Migräne oder Kopfschmerzen sollten Produkte mit Guaranaextrakt vermeiden. Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte auf Produkte mit Guarana verzichtet werden.