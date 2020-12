Grüne Chlorophyll Smoothies - Gesundheit pur

Victoria Boutenko gilt als die "Erfinderin" der grünen Smoothies. Im Jahr 1993 waren sie selbst, ihr Mann und ihre beiden Kinder sehr krank. Die Ärzte bezeichneten die Krankheiten der Familie als nicht heilbar, so dass Victoria sich auf die Suche nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten machte. Zu dieser Zeit litt sie selbst unter Herzrhythmusstörungen und Wassersucht, ihr Mann an eine Schilddrüsen-Überfunktion und Arthritis. Die Kinder hatten unter diversen Allergien und Asthma zu leiden. Mit der Umstellung auf Rohkost, die damals längst nicht so populär war wie heute, begannen die Symptome allmählich abzuklingen, der Gesundheitszustand der gesamten Familie besserte sich.Zehn Jahre später erkannte Victoria, dass in ihrer Nahrung etwas fehlte. Sie nahm die Ernährungsweise von Schimpansen näher unter die Lupe, da deren Genmaterial zu 98 Prozent mit dem des Menschen übereinstimmt. Und sie fand heraus, dass die Nahrung der Menschenaffen, die über ausgesprochen gute Abwehrkräfte verfügen und nur selten einmal krank werden, zu 50 Prozent aus Früchten und zu 40 Prozent aus grünen Blättern besteht. Schimpansen wickeln Obst sogar in grüne Blätter ein und verspeisen es so. Als Victoria Boutenko dies erfuhr, war die Idee der grünen Smoothies geboren. Der Vorteil: Durch das Aufbrechen der Zellstrukturen im Mixer wird die Verdauung entlastet, zudem schmecken die Blattsalate mit dem Obstanteil nicht so bitter.Grüne Smoothies können problemlos in den täglichen Ernährungsplan integriert werden und sind ideal geeignet, um den Körper mit wertvollen Mineralien, Vitaminen und sekundären Pflanzenwirkstoffen zu versorgen. Chlorophyll, der grüne Blattfarbstoff, gilt als eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen. Er ermöglicht Pflanzen die Photosynthese, ohne die sie nicht wachsen und gedeihen können. Chlorophyll ähnelt im Aufbau unserem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, desto wirksamer ist es für unsere Gesundheit.Rezepte für grüne Smoothies gibt es reichlich, doch sollte man diese nur als Inspiration verstehen und selbst ein wenig experimentieren. Für den Anfang reicht ein herkömmlicher Stand- oder Küchenmixer für die Zubereitung völlig aus