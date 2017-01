Grissini - Knabberfreude mit Stil

Sie sind ein überaus beliebtes Knabbergebäck, die italienischen Grissini und eignen sich ideal als Appetithäppchen oder zum kühlen Bier am Abend. Im Prinzip sind Grissini nichts anderes als lange und besonders dünne Brotstangen. Der Teig, aus dem man Grissini zubereitet, besteht aus Hartweizenmehl, Salz, Hefe und Olivenöl. In Italien stehen sie oft auf dem Tisch als Vorspeise und auch hier bei uns bekommt man das beliebte Gebäck fertig im Supermarktregal.Eine edle Leckerei ist es, wenn man Grissini mit etwas Parmaschinken umwickelt serviert. Dabei existieren einige Varianten, beispielsweise mit Kümmel, Sesam oder anderen Gewürzen bestreut. Als man früher Grissini herstellte, wurden sie mit der Hand geformt und leicht in sich gedreht. Sie waren, was die Oberfläche anbetrifft, eher ungleichmäßig. Die heute industriell hergestellten sind eher gleichmäßig.Wer sie gerne einmal selber backen möchte: Nur Mut, es geht ganz einfach und beim Selberbacken hat man jede Menge Möglichkeiten, die Grissini ganz nach Geschmack zu verändern. Beispielsweise, indem man Tomatenmark unterrührt, sie mit Salz oder Mohn bestreut oder Kräuter unter den Teig rührt. Man benötigt dafür 800g Hartweizenmehl, 200g Hartweizengrieß, 2 Päckchen Trockenhefe, 500 ml Wasser, 5 TL Salz und 6 EL Olivenöl. Alles in eine Rührgefäß geben und miteinander verkneten. Den Teig dann weiterhin auf der bemehlten Arbeitsfläche so lange durchkneten, bis er wirklich ganz glatt und elastisch ist. Dann zu einem Rechteck mit einer Dicke von ungefähr einem cm ausrollen. Daraus Teigstreifen abtrennen, die eine Breite von circa 1 cm und eine Länge von etwa 15-20 cm haben sollten. Jeden Teigstreifen auf der Arbeitsplatte rund rollen und nun auf ein Backblech legen und mit Wasser bestrichen sowie Gewürze nach Geschmack darauf geben. Die Backzeit beträgt im vorgeheizten Backofen bei 200°C etwa 15 Minuten. Danach den Ofen zurückschalten auf 50°C und die Grissini weitere 30 Minuten bei leicht geöffneter Backofentüre trocknen lassen. Das macht sie nämlich ganz besonders knusprig.Fertig!