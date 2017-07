Grillsaucen - Selbstgemacht im Handumdrehen

Sommerzeit ist ganz klar Grillzeit. Zum Grillen gehören neben Fleisch, Würstchen, Fisch oder Gemüse aber auch immer ein paar wirklich leckere Grillsaucen. Denn erst damit schmecken die fertig gebrutzelten Leckereien so richtig gut. Grillsoßen kann man in einer riesigen Auswahl fertig im Laden kaufen. Aber hier ist es wie so oft: Selber gemacht schmecken solche Soßen einfach deutlich besser als fertig gekauft. Denn bei den gekauften sind leider doch häufig Geschmacksverstärker, Aromen und Konservierungsstoffe mit im Spiel. Und Selbermachen geht oftmals schneller, als man denkt.Eine sehr einfache, beliebte und schnelle Grillsoße ist zum Beispiel der griechische Tsatsiki - er passt zu wirklich fast allem, was sich grillen lässt: zu Gemüse, zu Fleisch und auch zu Brot. Hergestellt wird er ganz einfach mit etwas Quark oder Joghurt. Am besten dafür geeignet ist der spezielle, griechische Joghurt, den es in vielen Supermärkten zu kaufen gibt. Gemischt wird dieser mit Knoblauch, etwas Olivenöl, nach Geschmack auch noch mit fein geraspelter Salatgurke sowie Dill und dann schmeckt man den Tsatsiki noch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.Ebenso gut passt Ajvar zu Gegrilltem. Ajvar ist eine rote Paste, die aus Paprikaschoten hergestellt wird und die es in den Varianten mild und scharf fertig zu kaufen gibt. Auch jede Art von Pesto lässt sich prima als Grillsoße verwenden. Ein bisschen Abwechslung auf den Teller bringt eine selbergemachte Guacamole aus Avocado und Tomaten. Hierfür eine reife Avocado aus der Schale lösen, mit einer Gabel zerdrücken und mit ganz kleinen Tomaten- und Zwiebelstückchen vermischen. Dann noch mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Knoblauch abschmecken - fertig. Die Mischung wird allerdings, wenn man sie offen stehen lässt, schnell unansehnlich braun. Daher gleich nach dem Herstellen mit etwas Zitronensaft beträufeln und in eine gut verschließbare Schüssel füllen.Klassiker unter den Grillsoßen ist sicherlich auch die Aioli, eine aromatische und leckere Knoblauchsoße. Hierfür benötigt man Mayonnaise, die man sowohl selber herstellen als auch fertig kaufen kann. Gemischt wird sie mit Knoblauch, Salz und Pfeffer. Die klassische Aioli kommt aber ganz ohne Ei aus. Man benötigt für sie viel Knoblauch, einen Mörser und ein hochwertiges Olivenöl. Diese Aioli ist allerdings relativ scharf und aufgrund des fehlenden Eigelbs schwierig in der Herstellung, weil das Öl hierbei tröpfchenweise zugefügt werden muss.Ansonsten ist natürlich auch Ketchup ein Klassiker und bietet zahlreiche Abwandlungsmöglichkeiten, beispielsweise indem man Curry oder frische, kleingeschnittene Tomatenstücke hinzufügt. So wird im Handumdrehen aus einem doch eher "profanen" Ketchup eine leckere Salsa.