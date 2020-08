Graupen - vollwertige Suppeneinlage

Unter Graupen versteht man die Körner der Gerste. In speziellen Graupenmühlen werden diese auf mechanische Art aus der Hülse entfernt und geschält. Bei diesem Verfahren jedoch werden zugleich auch alle wichtigen Nährstoffe, die sich in der Hülse befinden, ebenfalls entfernt. Das wiederum bedeutet, dass Graupen für eine vollwertige Ernährung nicht geeignet sind, der Nährwert ist nämlich eher gering. Verwendet werden Graupen, die man in jedem Supermarkt kaufen kann, vorwiegend als Einlage für Suppen oder Eintöpfe. Sie quellen darin leicht auf und ergeben somit eine äußerst sättigende Speise.Alternativ kann man aus Graupen auch Risotto herstellen, die Körner werden in dem Fall ganz ähnlich verwendet wie Reis. In süßer Form eignen sie sich als Alternative zum Milchreis oder als Brei, der beispielsweise mit Früchten serviert werden kann. Auch wenn der Nährwert nicht besonders hoch ist, so haben Graupen immerhin den Vorteil, dass auch Menschen mit empfindlichem oder nervösem Magen sie sehr gut vertragen. Sie sind nämlich leicht verdaulich, zudem haben sie zwar viele Kohlenhydrate, dafür aber äußerst wenig Fett. Gerade nach Erkrankungen eignen sich daher Graupen prima als stärkende Kost. Übrigens wurden schon in den 50-er Jahren den Kindern häufig Graupen serviert, stießen dabei meist jedoch eher auf Ablehnung.Die Zubereitungsart war damals nämlich meistens so, dass aus den Graupen eine eher matschige, wenn nicht gar schleimige Suppe bzw. ein Eintopf gekocht wurde, für den sich gerade Kinder einfach nicht erwärmen konnten. Damit die Suppe oder das Risotto nicht ganz so "pampig" werden, empfehlt es sich, die Graupen nicht zu lange kochen zu lassen, damit sie noch etwas von ihrer Bissfertigkeit behalten. Dann nämlich schmecken Gerichte aus Graupen erstaunlich gut und auch all diejenigen, die sich mit Grauen an ihre Kindheit und die damals häufig servierten und verhassten Graupensuppe erinnern, können solchen Gerichten einen Gefallen abgewinnen. Es kommt eben immer auf die Art der Zubereitung an! Zu Matsch verkochte Nudeln schmecken schließlich auch nicht wirklich gut. Zur Zeit wird dieses Getreide wiederentdeckt, es erlebt sogar ein regelrechtes Comeback und findet sich daher auf vielen Speisekarten von Szenelokalen wieder - zum Beispiel als Risotto mit feinen Pilzen.