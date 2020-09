Grapefruit - natürliche Fettverbrennung

Die Grapefruit ist eine Kreuzung aus Pampelmusen und Bitterorangen. Sie wird häufig mit der Pampelmuse verwechselt, die insgesamt aber viel kleiner ist und eher süß schmeckendes Fruchtfleisch hat.Im Vergleich zur Orange hat die Grapefruit einen geringeren Nährwert, ist aber dennoch reich an Vitamin C. Das aromatisch duftende gelbe bis leicht rötliche Fruchtfleisch hat einen süß-sauren Geschmack. Das Fruchtfleisch der Pink Grapefruit ist milder als das seinergrün-gelben Verwandten. Der regelmäßige Verzehr einer Grapefruit fördert die Verdauung und senkt den Cholesterinspiegel. Dadurch beugt man einer Arterienverkalkung vor und ist somit auch vor Herzerkrankungen geschützt. Der frisch gepresste Saft einer Grapefruit ist besonders bei gesundheitsbewussten Menschen sehr beliebt.Die Grapefruit ist eine Wunderfrucht für die Fettverbrennung und auch für Diäten.Bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten sollte man auf den Verzehr von Grapefruits verzichten. Die Wirkung der Medikamente kann verstärkt oder abgeschwächt werden.Die gesunden Eigenschaften der Frucht sind zwar bekannt, aber relativ unbekannt ist das Wissen bezüglich der Kombination von Grapefruitsaft und Medikamenten.Die USA sind der führende Produzent von Grapefruits. Etwas 60 Prozent der Früchte werden zu Saft gepresst und der Rest gelangt in den weltweiten Handel. Grapefruits sind bei den Amerikanern sehr beliebt. Zum Frühstück serviert man sie als Saft oder als ganze Frucht. Die Grapefruit gibt einen Vitaminschub für den Start in den neuen Tag.Die meisten Menschen essen die Früchte pur, streuen sich aber oft etwas Zucker auf das leicht säuerlich und bitter schmeckende Fruchtfleisch.Grapefruits eignen sich hervorragend zur Verarbeitung für ein Sorbet oder Dessert.Auch gegrillt schmecken sie sehr gut als Beilage zu Geflügelgerichten oder Meeresfrüchten.Die Grapefruit gehört zur Gruppe der Zitrusfrüchte. Die runden Früchte mit der dünnen gelben Schale die leicht rosa schimmert, wachsen an mittelgroßen Bäumen vorwiegend in subtropischen Regionen. Die Heimat der beliebten Südfrucht ist Jamaika.