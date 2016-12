Granatapfel - bringt Farbe und Vitamine

Eines muss man ihm lassen, dem knallroten Früchtchen: es ist unglaublich gesund. Man sagt ihm zumindest nach, dass er entzündungshemmend wirkt, bei Wechseljahrbeschwerden, Unfruchtbarkeit und sogar Prostatakrebs hilfreich sein soll, dass er die Gefäße besser durchblutet und einiges andere mehr. Auf jeden Fall stecken im Granatapfel eine ganze Menge Antioxidantien, die vorbeugend sein sollen gegen Alterung und auch gegen Krebs.Außerdem beinhaltet er eine Menge Vitamine, Mineralstoffe und Eisen. Allerdings macht diese Frucht einem den Verzehr nicht gerade einfach. Nach dem Öffnen - das passiert am besten, indem man den Apfel mit dem Messer einritzt und dann halbiert - muss man nämlich die weißen und bitteren Häutchen entfernen und dann die fleischig umhüllten Samen herauslösen. Diese eignen sich prima, um sie zu Eis oder anderen Süßspeisen zu reichen. Etwas einfacher geht es, wenn man die Granatapfelhälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein Brett legt und mit einem Holzlöffel auf die Oberseite klopft, denn so fallen die kostbaren Samen von alleine heraus. Man kann aber stattdessen Granatäpfel auch auspressen. Wichtig ist dabei aber immer, dass man auch wirklich reife Früchte kauft denn sonst ist man vom Geschmack schnell enttäuscht.Die Heimat des Granatapfels, den man übrigens auch als Grenadine bezeichnet (Grenadine Sirup ist eine bekannte Verarbeitungsform) liegt vor allem im Mittelmeerraum und in Asien. Am gesündesten ist natürlich immer der Verzehr von frischen Früchten, alternativ sind Extrakte oder auch der Saft davon sehr empfehlenswert. A apropos Saft: der kann leider in Kleidungsstücken ziemlich hartnäckige Flecken hinterlassen. Dies also sollte man beim Bearbeiten in der Küche unbedingt bedenken! Also lieber zum Grantapfel-Zerteilen nicht gerade die beste Garderobe anziehen.Früher, in der griechischen Mythologie, galt der Granatapfel übrigens als Fruchtbarkeitssymbol aufgrund der vielen Samen. Auch in der Bibel und im Koran wird der Granatapfel mehrfach erwähnt. Man kann diese Frucht hier bei uns meistens in den Monaten September bis Dezember kaufen.