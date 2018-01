Gomasio - makrobiotisch gut gemischt

Gomasio ist hierzulande noch nicht allzu bekannt. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Sesam und Salz, stammend aus Fernost. In Asien wird Sesamsalz bereits seit Jahrhunderten als Würzmittel hergestellt und verwendet.Durch das gestiegene Interesse der Deutschen an Naturkost wurde auch hier bei uns Gomasio zumindest etwas bekannter und hat Einzuge erhalten in Reformhäuser und Naturkostläden. Es hat zwar seither nur wenige Liebhaber, die diesem Gewürz aber immerhin eisern die Treue halten.Übrigens ist Gomasio ein makrobiotisches Lebensmittel. Für die Herstellung wird Meersalz erhitzt um jegliche eventuell noch darin enthaltene Feuchtigkeit zu entfernen. Danach wird das Salz fein zerstoßen. Weiterhin wird der Sesam so lange geröstet, bis man ihn fein zerreiben kann, ebenfalls im Mörser zu Pulver zerstoßen und dann mit dem Salz vermischt im Verhältnis 5 - 15 Teile Sesam, ein Teil Salz. Diesbezüglich gehen allerdings die Meinungen etwas auseinander. Man vermutet, dassGomasio vor allem bei übersäuertem Magen ein ideales Würzmittel ist da Sesam - mal ganz abgesehen von den überaus gesunden mehrfach ungesättigten Fettsäuren - auch über einen hohen Eisweißgehalt verfügt. Zudem beinhaltet Sesam fast alle wichtigen Aminosäuren, darüber hinaus viele Vitamine und Eisen sowie ausgesprochen viel Kalzium.Wer Gomasio in der Küche zum Würzen verwendet, sollte allerdings darauf achten, es nicht mitzukochen sondern erst nach dem Kochen der Speise zuzugeben. Ideal ist Gomasio zum Würzen von Salaten, Suppen, Gemüsegerichte oder auch einfach pur aufs Butterbot schmeckt es ausgesprochen gut, genauso wie auch direkt auf rohe Gurkenscheiben gestreut. Natürlich gibt es auch hier qualitative Unterschiede: hochwertiges Gomasio wird hergestellt aus Meersalz und auch beim Sesam gibt es Unterschiede - Bioqualität ist immer am besten. Aber man muss Gomasio ja nicht fertig kaufen, sondern kann ihn nach oben genannter Anleitung auch ganz einfach selber herstellen. Ideal übrigens auch als nettes Geschenk!