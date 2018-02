Goji Beeren - starke Glücksbeere

Goji Beeren sind regelrechte Wunderfrüchte und sind - wie auch Cranberrys oder Aroniabeeren - in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen, falls man bei Lebensmitteln von "Mode" überhaupt sprechen kann. Man nennt sie auch Wolfs- oder und ihre Heimat liegt in China und in der Mongolei sowie im Himalaya-Gebiet.Auf jeden Fall beinhalten Goji Beeren fast alle wichtigen Nähr- und Vitalstoffe, die der Mensch benötigt. So enthalten sie genau die richtige Kombination aus antioxidativen Nähr- und Vitalstoffen aus hochwertigen Fett- und wichtigen Aminosäuren. Daher ist ihr Verzehr eine überaus empfehlenswerte und gesunde Angelegenheit. Auch ausgesprochen viele Vitamine sowie Eisen und Spurenelemente sind darin enthalten. Man sagt ihnen nach, dass sie besonders gut sind für die Augen, gegen das Altern, gegen Krebs, sie stärken das Immunsystem, helfen gegen chronischen Entzündungen, bauen den Darm auf, tun den Nerven gut und geben Sportlern einen besonderen Energie-Kick. So wird also vermutet, dass die Goji-Beere aufgrund ihrer hochkonzentrierten wichtigen Inhaltsstoffen eines der wertvollsten Nahrungsmittel überhaupt darstellt.In der chinesischen Medizin haben Gojibeeren übrigens seit nunmehr 5000 Jahren eine besondere Bedeutung und einen großen Stellenwert. Bei uns erhält man Gojibeeren fast ausschließlich in getrockneter Form, ähnlich wie Rosinen, aber etwas weniger feucht. Verwenden kann man sie, indem man sie beispielsweise ins morgendliche Müsli streut, in Smoothies mixt, sie passen prima in Studentenfutter, welches man mit Goji Beeren prima aufpeppen kann und man kann sie auch zum Beispiel in Muffins, Rührkuchen oder zur Abwechslung mal ins Brot mit einbacken. Oder man übergießt sie mit heißem Wasser und erhält so ganz schnell und einfach einen leckeren Goji-Tee. Alternativ kann man sie einfach in eine fertige Teemischung geben und dann daraus einen Tee bereiten.