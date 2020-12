Glühbier - süffig leicht herb

Glühbier, teilweise auch Glühkriek genannt, ist in den letzten Jahren gerade auf Weihnachtsmärkten immer öfter zu finden, allerdings gibt es hier deutschlandweit auch regionale Unterschiede. Entgegen der häufigen aber irrigen Annahme, Glühbier sei einfach heißes Bier handelt es dich dabei um eine ganz besondere Biersorte. Dieses wird auf Grundlage eines Kirschbiers hergestellt.Das Original Glühbier wird allerdings auch nicht einfach mit Kirschsaft vermischt, sondern tatsächlich in einem 2 Jahre lang dauernden Reifungsprozess im Flämischen hergestellt. Benötigt werden zur Herstellung dieses Biers also Waser, Malz und Hopfen, außerdem Sauerkirschen. Nach der Reifung erlangt das Bier einen sehr fruchtigen Geschmack. Damit es auch so richtig winterlich und weihnachtlich schmeckt, werden dem Glühbier die typischen weihnachtlichen Gewürze wie Zimt, Koriander und Nelken sowie Kandis hinzugefügt. Und zwar nicht erst nach dem Gärungsprozess, sondern bereits währenddessen, so dass das fertige Glühbier durch die Zutaten, die dann weitervergoren werden, ein ganz besonderes Aroma erhält.Ohne diese Gewürze kann das Bier - es wird auch Lambic genannt - auch im Sommer eiskalt genossen werden. Billige Mischungen, die oft nur aus Bier bestehen, welches mit Kirschsaft versehen wurde, werden häufig auf den Weihnachtsmärkten angeboten.Und genau dieses kann man zuhause auch recht einfach herstellen. Man benötigt dafür einen Liter dunkles Bier, 100 ml Kirschsaft und diverse Gewürze wie Zimt, Kandis, Anis, Nelken sowie etwas geriebene Orangenschale. Zuerst wird das Bier auf dem Herd erwärmt, jedoch keinesfalls aufgekocht. Währenddessen die Gewürze hinzufügen - je nach Geschmack eine Zimtstange, etwas Kandiszucker, ein bis zwei Gewürznelken sowie etwas Orangenschale. Auf dem Herd ein paar Minuten stehen lassen und kurz vor dem Servieren mit Kirschsaft abschmecken. Das echte Glühbier hat allerdings ein etwas anderes, sehr süffiges und leicht herbes Aroma. Sein Alkoholgehalt beträgt 4-6% und es stellt eine ideale Alternative zum Glühwein dar.