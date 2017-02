Glücklichmacher Maracuja

Ebenso wie die Passionsfrucht stammt die Maracuja aus der Familie der Passiflora. Als Unterschied zwischen diesen beiden Früchten gilt die Färbung der Schale. Während die Passionsfrucht rot-violett bis purpurfarben ist, erstrahlt die Maracuja in einer hellgrünen Farbe. Je reifer die Frucht wird, desto mehr verändert sich die Farbe der Schale ins Gelbliche hinein. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Geschmack. Maracujas sind säuerlicher als Passionsfrüchte. Beide Früchte verfügen jedoch über einen hohen, wirtschaftlichen Wert in der Familie der Passionsblumengewächse.Bei der Pflanze handelt es sich um eine Kletterpflanze, die mit der Zeit verholzt. Ihre langen Triebe können bis zu zehn Meter lang werden. Die ursprünglich aus Brasilien, Paraguay und Argentinien stammende Pflanze rankt besonders gern an Rankhilfen, wie etwa Spalieren und Rankgittern. Wegen ihrer traumhaft schönen und auffälligen Blüten wird sie auch häufig als Zierpflanze eingesetzt. Die Blätter sind dunkelgrün und glänzen auf der Oberseite. Die Blüten werden durch ihren Blütenkranz, der meist in Violett gehalten ist, zu einer besonderen Schönheit in der Pflanzenwelt. Dieser Blütenkranz wird auch als Corona bezeichnet. Aus den Blüten entwickeln sich die Beerenfrüchte, die die ungefähre Größe eines Hühnereis haben.Die Maracuja ist Bestandteil vieler Fruchtsäfte und Konzentrate. Das liegt vor allem an ihrem hohen Säuregehalt, wodurch sie sehr gut für die Herstellung von Säften geeignet ist. Auch Eis- oder Dessertzubereitungen sind gerade zu prädestiniert, um mit der Maracuja versehen zu werden.In der Maracuja ist reichlich Vitamin C enthalten. Außerdem bietet sie Beta-Carotin, organische Säuren wie Zitronen- und Apfelsäure und verschiedene andere Nährstoffe.Durch den fruchtigen, aromatischen Geschmack der Maracuja ist sie nicht nur sehr gut für die Herstellung von Säften und Konzentraten geeignet. Auch so manches Backrezept wird durch diese köstliche Frucht erst so richtig abgerundet. Vor allem sommerlich leichte Kuchen mit Cremefüllung sind perfekt geeignet, um sie mit dem frischen Geschmack der Maracuja aufzuwerten.