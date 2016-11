Gewürztee - warme Ruhestifter

Gewürztees sind zweifellos in Mode und im Handel kann man immer wieder neue Kreationen aus den unterschiedlichsten Gewürzsorten entdecken. Dieser Trend, Gewürztee zu konsumieren, kommt ganz klar aus dem Orient, wo man schon längst das Trinken von Gewürztee zelebriert. Klassiker bei den Gewürztees sind sicherlich vor allem Ingwertee, Tee mit Zimt oder anderen weihnachtlichen bzw. orientalischen Gewürzen.Beliebt ist auch der so genannte ayurvedische Gewürztee aus Indien, der Yogi Tee. Die Zutaten von Yogi Tee umfassen klassisch Ingwer, Zimt, Kardamom, Nelken und schwarzen Pfeffer, dennoch kann sich die genaue Zusammensetzung von Sorte zu Sorte deutlich unterscheiden. Im Café findet man genau diesen Tee oft als Chai-Tee, wobei er zumeist warm mit Milch vermischt und mit Honig gesüßt angeboten wird. Sehr schmackhaft ist Yogi Tee im Übrigen auch mit Kakao. Arabischer Gewürztee setzt sich ganz ähnlich aus Koriander, Ingwer, Nelken, Zimt und Kardamom zusammen, manchmal kommen auch Fenchel und Anis hinzu. Im Orient ist Gewürztee ein wichtiger Bestandteil der Ernährung, er wird dort täglich getrunken und auch jedem Gast angeboten.Ihre Herkunft haben Gewürztees übrigens in der Naturheilkunde Indiens. Denn die unterschiedlichen Gewürze, so sagt man zumindest, haben ganz verschiedene Heilwirkungen auf den Menschen. Aus diesem Grund ist Gewürztee eine durchaus zu empfehlende Alternative zu den bei uns hier eher gängigen Kräuter-, Früchte- und Schwarztees. Vor allem in der Ayurveda Lehre spielen Gewürze eine entscheidende Rolle, da sie sich ganz unterschiedlich auf den Körper auswirken - manche gelten als eher anregend, manche als eher beruhigend.Auch Thymian zählt bekanntlich zu den Gewürzen und kann als Tee prima gegen aufkommende Erkältungskrankheiten eingesetzt werden. Natürlich ist ein heißer Gewürztee vor allem in der kalten Jahreszeit ein ganz besonderer Genuss. Es spricht aber auch nichts dagegen, den Gewürztee eiskalt mit etwas Zitrone vermischt in der heißen Jahreszeit zu genießen.