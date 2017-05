Gewürzsalz nach eigenen Vorstellungen

Kräutersalz ist ein echter Küchenklassiker und ein richtiges Allround-Würzmittel. Im Gegensatz zu purem Salz sind hier die entsprechenden Kräuter gleich mit drin und vor allem passt Kräutersalz wirklich zu fast allen Gerichten und Kreationen - auf Salate genauso gut wie zu Fisch, Fleisch. Gemüse, Suppen? Im Handel gibt es unterschiedliche Arten von Kräutersalz, manche mit Knoblauch, manche mit nur einer Kräutersorte, andere in Bio-Qualität.Wer genügend Zeit und Lust am Experimentieren hat, kann Kräutersalz aber auch mit wenig Aufwand zuhause selber herstellen. Und zwar nach eigenen Wünschen und Vorstellungen! Zuerst ist es wichtig, ein geeignetes Salz zu verwenden, ideal sind beispielsweise jodiertes Meersalz oder, wer etwas anspruchsvoller ist, kann auch das deutlich teurere Fleur de sel verwenden. Was die Kräuter anbetrifft - wer die Wahl hat, hat die Qual! Eigentlich sind fast alles Kräuter zur Herstellung von Kräutersalz geeignet: mediterrane Sorten wie Rosmarin, Salbei und Thymian oder auch Liebstöckel, Kerbel oder Dill sind denkbar. Letztere passen vor allem zu Fischgerichten sehr gut.Weiterhin werden für Kräutersalz häufig Knoblauch oder Zwiebeln verwendet, diese sind allerdings sparsam einzusetzen und werden in getrockneter Form benötigt. Auch die Kräuter müssen vor dem Mischen mit dem Salz komplett trocken sein- das bedeutet, sie müssen auf einem Backblech ausgebreitet und bei ca. 50° langsam und schonend getrocknet werden. Erst wenn sie sich mit der Hand gut zerbröseln lassen und keinerlei Feuchtigkeit mehr enthalten, sind sie verwendbar, denn ansonsten könnte die Mischung schimmeln.Ideal wäre es, grobkörniges Salz zu verwenden und mit den Kräutern in eine Kräutermühle zu füllen. Ansonsten die Kräuter schön klein zerbröseln und mit dem Salz in einen geeigneten Streuer füllen. Das Verhältnis Salz zu Kräutern ist individuell verschieden, empfohlen wird jedoch ein Verhältnis von ca. 80 % Salz und 20 % Kräuter. Wer will, gibt noch ein paar getrocknete essbare Blüten hinzu, das gibt nicht nur einen besonderen Geschmack sondern auch eine tolle Optik.