Gewürzgurken - knackige Krönung

Sie werden mitunter auch Essiggurken oder saure Gurken genannt und sind vorrangig in der kalten Küche beliebt. Man serviert sie oft zu Wurst- oder Käseplatten, verwendet sie als Dekoelement oder gibt sie in Salate wie Wurst- oder Kartoffelsalat. Aber auch in der warmen Küche kommen sie mitunter vor, beispielsweise beim so genannten Bauernfrühstück und auch in Rouladen werden sie für gewöhnlich mit eingewickelt.Hergestellt werden sie, indem man junge und noch unreife Gurken mit einem kochenden Sud aus Essig übergießt und pasteurisiert. Hinzu kommen Gewürze wie Dill, Senfkörner oder Zwiebeln. Natürlich gibt es auch Unterschiede: Die besonders kleinen Gurken werden oft als Cornichons bezeichnet und am liebsten genießt man diejenigen, die möglichst knackig und würzig sind. Auch der Sud ist unterschiedlich bezüglich seiner Zusammensetzung. Immerhin sind Gewürzgurken sogar ziemlich gesund, beinhalten sie doch neben viel Wasser auch einiges an Vitaminen, Spurenelementen und Eiweiß.Besonders beliebt sind Gurken aus dem Spreewald. Übrigens kann man saure Gurken auch ziemlich einfach selber einlegen. Benötigt werden hierfür circa 1 kg Gurken mit einer Länge von 6-8 cm. Von ihnen entfernt man die Enden und legt sie über Nacht in Salzwasser ein. Am nächsten Tag wird das Wasser abgegossen und 250 ml Essig mit 300ml Wasser, 1 EL Salz und 150g Zucker sowie einem halben Päckchen Einmachhilfe aufgekocht. Zum Aufbewahren eignen sich saubere Gläser mit Schraubdeckel, in die man nun die Gurken nebeneinander aufrecht hineinstellt. Dazwischen kommen Zwiebelwürfel, Pfeffer- und Senfkörner sowie etwas Dill und ein Lorbeerblatt. Alles wird mit dem kochenden Sud übergossen und gut verschlossen. Dann stellt man die Gläser über Nacht auf den Kopf - fertig!