Gesunde Gemüsesorten im Winter

Zahlreiche Gründe sprechen für eine Ernährung mit saisonalen Produkten. Viele Gemüsesorten werden auch im Treibhaus kultiviert und sind somit das ganze Jahr über verfügbar. Im Rahmen einer nachhaltigen Lebensweise wird jedoch empfohlen, Lebensmittel dann zu konsumieren, wenn sie gerade Saison haben. Zudem werden im Treibhaus gezüchtete Obst- und Gemüsesorten oftmals zu überhöhten Preisen angeboten. Doch müssen wir dank Wintersorten auch in der kalten Jahreszeit nicht auf frische und gesunde Ware verzichten.Chicorée ist von Oktober bis März frisch erhältlich. Er kann roh als Salat, auch in Kombination mit Früchten, oder in geschmorter, gebratener und überbackener Form genossen werden. Beim Einkauf sollte darauf geachtet werden, dass die Sprossen fest verschlossen sind und keine braunen Stellen aufweisen. Die Spitzen sollten eine zartgelbe Farbe aufweisen, die daher rührt, dass Chicorée im Dunkeln gezüchtet wird und deshalb kein Chlorophyll ausbildet. Sind die Spitzen grün, ist die Ware nicht mehr frisch.Grünkohl schmeckt am besten, wenn er nach dem ersten Frost geerntet wurde. Genau wie Weißkohl enthält er viel Vitamin C, außerdem Provitamin A, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Phosphor. Der Kohl ist kräftig im Geschmack und eignet sich daher besonders für deftige Gerichte. Er wird häufig mit Schmalz, mit Gepökeltem oder Geräuchertem geschmort. Im Norden Deutschlands ist Grünkohl "mit Pinkel" besonders beliebt, ein Gericht, das mit Kochmettwürsten zubereitet wird.Einheimischer Knollensellerie ist von Oktober bis April bei uns im Handel. Neben Provitamin A, Vitaminen der B-Gruppe sowie Vitamin C und E enthält er reichlich Kalium, Eisen, Calcium und Phosphor. Knollensellerie wirkt blutreinigend, entwässernd und harntreibend und sollte in keiner Wintersuppe fehlen. Beim Kauf sucht man sich am besten feste, mittelgroße Knollen ohne dunkelbraune Stellen aus.Den höchsten Gehalt an Vitamin C unter den Kohlsorten hat Rosenkohl, der von Dezember bis Februar bei Minusgraden geerntet wird. Die Röschen können in Gemüsesuppen, als Beilage zu Fleischgerichten oder kurz gedünstet auch in Salaten gereicht werden.