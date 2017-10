ERNäHRUNG DER KINDER

Gesunde Ernährung von Kindesbeinen an

Wenn wir trotz guter Vorsätze nicht am Süßigkeitenregal vorbei gehen können und lieber Chips als Möhren knabbern, hatten wir wahrscheinlich schon als Kinder wenig Lust, Gemüse zu essen und haben anstatt dessen lieber Schokolade genascht. Denn schon in der Kindheit werden die Grundsteine für die zukünftigen Ernährungsgewohnheiten im Erwachsenenalter gelegt. Darum ist es wichtig, schon früh dafür zu sorgen, dass Kinder ein gesundes Essverhalten lernen.Mahlzeiten sollen möglichst gemeinsam im Familienkreis und zu festen Zeiten eingenommen werden. Empfohlen werden drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten, von ständigen Naschereien zwischendurch wird abgeraten. Auf diese Weise haben Eltern die bessere Kontrolle darüber, was und wie viel ihre Kinder essen. Auch wenn sich die Vorlieben für bestimmte Lebensmittel unterscheiden, nehmen Eltern für den Nachwuchs eine wichtige Vorbildrolle ein. Darum sollte auf eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise geachtet werden.Ebenso wie bei Erwachsenen gibt es auch schon bei Kindern verschiedene Esstypen. Wenn ein Kind grundsätzlich die Hälfte der Schulbrote wieder mit nach Hause bringt und auch bei den anderen Mahlzeiten wie ein Spatz isst, bedeutet das noch keinen Grund zur Panik. Man sollte nicht den Fehler machen, durch die Gabe von Süßigkeiten die geringe Nahrungsaufnahme auszugleichen. Sinnvoller ist es, herauszufinden, was das Kind am liebsten ist und öfter mal sein Lieblingsessen zu kochen. Ein Kind beim Kochen zu beteiligen, ist ebenfalls eine Möglichkeit, ihm Lust auf das Essen zu machen, an dessen Zubereitung es selbst mitgeholfen hat.Bei Wachstumsschüben essen Kinder häufig Mengen, über die man nur staunen kann. Wenn ein Kind aber ständig mehr isst, als es verbraucht und übermäßig an Gewicht zunimmt, ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Bei übergewichtigen Kindern sind es häufig die Snacks zwischendurch, die ein bewusstes Essen verhindern. Hier ist es besonders wichtig, auf die Einhaltung fester Mahlzeiten zu achten und den Kindern beizubringen, dass es zwischendurch nichts gibt. Daran müssen sich die Erwachsenen natürlich ebenfalls halten, wenn die Kinder es lernen sollen.