Genügend Wasser trinken - So lernen Sie es!

Erkundigt man sich bei den Menschen nach ihrem täglichen Wasserkonsum, so stellt sich ganz schnell heraus, dass die meisten Personen schlichtweg zu wenig über Tag trinken oder Wasser als Getränk, mangels fehlenden Geschmacks ablehnen. Dennoch sollte man sich immer im Klaren darüber sein, dass der Körper ausreichend Flüssigkeit benötigt, um ihn richtig zu versorgen und ihn optimal bei Laune zu halten. Viel Wasser bringt den Körper richtig in Schwung: Die Schleimhäute werden genügend befeuchtet, was letztendlich lästige Erkältungen abhält, das Denkvermögen wird enorm gesteigert, der Körper wird entschlackt, der Teint erhält mehr Frische sowie das gesamte Wohlbefinden verbessert.Auch wenn es so manchen Überwindung kostet, pures Wasser zu trinken, gibt es Tricks, wie man Wasser ausreichend über Tag konsumiert und das nicht nur bei anstrengenden Tätigkeiten oder gar im Hochsommer, sondern auch bei einem normalen Tagesablauf. Eine ausgewachsene Person, sollte nicht weniger als 1,5 Liter Wasser trinken, besser noch 2 - 3 Liter pro Tag. Menschen, die sich nur mit süßen oder bitteren Getränken über Tag versorgen, wird es ein Gräuel sein, plötzlich auf einen ?faden? und ?farblosen? Durstlöscher umzustellen. Aber auch dies kann erlernt werden.Am Anfang rät es sich langsam umzustellen, indem man einfach die süßen Getränke mit Wasser streckt und das von Tag zu Tag immer mehr, bis das reine Wasser über bleibt. Menschen, die keine halben Sachen mögen, starten direkt mit purem Wasser. Damit die neue Maßnahme keine Tagesfliege bleibt und man den Vorsatz immer im Auge behält, stellt man sich am besten die Wasserflasche oder ein anderes Behältnis mit Glas direkt auf den Schreibtisch oder in angemessene Reichweite. So greift man auch zum Wasser. Wer jetzt gerne auf ?Trick 17? zurückgreift und die komplette Wassermenge auf einmal trinken möchte, tut sich damit keinen Gefallen, denn unser Darm kann tatsächlich nur jede 15 Minuten eine geringe Wassermenge aufnehmen und die Nieren spülen alles was zuviel ist, wieder wertlos raus. Besser das Wasser über Tag in kleinen Portionen zu sich nehmen. Nach einer gewissen Zeit wird die Wasserzufuhr zur Routine und geht ohne Probleme in den Tagesablauf über. Die gute Nachricht für alle, die eine Diät anstreben und ein paar Pfunde loswerden möchten: Wasser sättigt den Magen und nimmt das Hungergefühl.Quelle: Miomedi