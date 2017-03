Gemüselasagne - geschmacklich wunderbar

Der Klassiker Lasagne ist wohl jedem bekannt: Teigplatten werden immer im Wechsel mit Bolognesesoße, Bechamelsoße und Käse in eine Form geschichtet und dann im Ofen gebacken. Kein Zweifel, die echte Lasagne ist geschmacklich ganz wunderbar - aber muss es immer mit Fleisch sein? Nein, das muss es keineswegs. Es gibt nämlich 1001 Rezept für Lasagne ganz ohne Fleisch - Gemüselasagne nennt sich das dann und steht dem Original geschmacklich in nichts nach.Beispielsweise kann man die Bolognesesoße anstelle des Hackfleischs mit Grünkern herstellen. Dazu ein paar geraspelte Möhren und Zucchini in die Soße - fertig. Oder man bereitet anstelle der Tomatensoße gleich eine ganz andere Gemüsesoße zu. Diese könnte zum Beispiel mit Lauch, Zucchini, Möhren, Sellerie, Brokkoli, Champignons, Spinat gut schmecken. Auch klein geschnittene und gebratene Auberginen und Paprika passen gut und sind eine tolle und leichte Variante für den Sommer. Die Spinatvariante ist sehr lecker in Kombination mit Lachs - egal, ob frischer oder Räucherlachs, beides passt wunderbar dazu. Die Spinatsoße verfeinert man am besten mit etwas Sahne und Zwiebeln, zusätzlich wird aber auch hier genau wie beim Original noch die Bechamelsoße benötigt. Grundsätzlich sind der Phantasie hier keine Grenzen gesetzt.Die Gemüsesoße bereitet man am besten zu, indem man zuerst klein gehackte Zwiebeln anschwitzt und danach die restlichen Gemüsesorten, die zuvor ganz klein gewürfelt wurden, ebenfalls mit anbrät. Dann Tomatenmark hinzufügen, gut würzen und wie gehabt in die Auflaufform schichten. Ein bisschen ausgefallener, aber nicht minder schmackhaft wird es übrigens, wenn man die Tomatensoße mit roten Linsen zubereitet. Wer lieber doch den typischen Hackfleisch-Geschmack und auch die Konsistenz bevorzugt, kann die Lasagne mit zerkleinertem (Räucher-) Tofu oder mit Sojaschnetzeln füllt, die es im Naturkostladen zu kaufen gibt.Gut angebraten und gewürzt schmeckt diese Lasagne ebenso gut wie die echte. Variieren kann man mal abgesehen von den Gemüsesorten auch mit dem Käse. Anstelle des meist verwendeten Mozzarella oder Emmentaler schmeckt zu einer Spinatlasagne auch der deutlich herzhaftere Blauschimmelkäse ganz hervorragend. Lasagne muss also wahrlich nicht immer mit Fleisch zubereitet werden - ganz im Gegenteil!