Gemüsefrikadellen - goldbraun und knusprig

Vegetarische Frikadellen schmecken nicht nur Vegetariern, auch Fleischliebhaber können Frikadellen aus Gemüse durchaus etwas abgewinnen Die Zubereitung geht schnell und leicht von der Hand und die fleischlosen Frikadellen sind kalt und warm ein leckerer Snack für zwischendurch oder eignen als Beilage zu einem kompletten Gericht. Auch vegetarische Burger sind eine gute Alternative zu klassischen Hamburgern.Besonders gut schmecken Gemüsefrikadellen, wenn man verschiedene Gemüsesorten für die Zubereitung verwendet. Insbesondere eignen sich Kartoffeln, Möhren, Blumenkohl, Broccoli, Porree, Fenchel, Sellerie, Paprika, Erbsen, Tomaten, Zucchini und Pilze. Tomaten und Zucchini haben ebenso wie Pilze die Eigenschaft, viel Wasser zu ziehen, weshalb man sie nur in kleinen Mengen verwenden sollte. Das folgende Rezept ist für vier Personen berechnet: Man benötigt etwa eineinhalb Pfund Kartoffeln, fünf Möhren, einen Bund Lauchzwiebeln und einige Brokkoli- und Blumenkohlröschen, zwei Eier, Salz, Pfeffer und zwei bis drei Esslöffel gehackte Kräuter, etwas Instant-Gemüsebrühe und Öl zum Braten.Man wäscht die Kartoffeln, schält und kocht sie. Das Gemüse wird gewaschen, geputzt und anschließend mit dem Gemüsehobel geraspelt oder sehr klein geschnitten. Je feiner man das Gemüse zerkleinert, desto leichter lassen sich die Frikadellen formen. Man kocht das zerkleinerte Gemüse mit der Gemüsebrühe in wenig Wasser bissfest. Die Kochflüssigkeit auffangen, man kann sie noch zur Herstellung einer würzigen Soße verwenden. Nun lässt man das Gemüse zunächst abkühlen, die gekochten Kartoffeln werden ebenfalls geraspelt. In einer Schüssel vermengt man die zerkleinerten Kartoffeln mit dem Gemüse, den Eiern und den Kräutern. Man würzt die Masse mit Pfeffer und Salz und formt daraus Frikadellen. Diese brät man in einer beschichteten Pfanne etwa zehn Minuten von beiden Seiten mit etwas Öl an, bis sie goldbraun sind.Als Beilage eignen sich Kartoffeln, Reis oder Nudeln sowie gemischter Salat. Anstatt einer Soße kann man auch Kräuterquark zu den Frikadellen reichen; wer es scharf mag, gibt etwas Chilipulver in die Masse. Gemüsefrikadellen eignen sich übrigens wunderbar zur Resteverwertung.