Gemüsefond für den Vorratsschatz

Einen Gemüsefond benötigt man als Grundlage für Suppen und Soßen. Das Wort leitet sich aus dem Französischen ab und dort bedeutet Fond so viel wie Grundlage. Durch längeres Köcheln des Gemüses im Wasser geht das Aroma ins Wasser über und dann, beim Reduzieren, wird alles zu einer konzentrierten Brühe bzw. zum Fond.Man kann Gemüsefond fertig kaufen oder aber selber herstellen, was jedoch relativ zeitaufwendig ist, dafür aber natürlich auch umso besser schmeckt. Es bietet sich dann allerdings an, gleich eine größere Menge davon herzustellen und einen Teil zu bevorraten. Entweder geht dies durch Einfrieren oder durch Abfüllen in gut verschließbare Schraubgläser. Benötigt werden für einen Gemüsefond Zwiebeln, Knoblauchzehen, einige Gewürze, am besten natürlich frisch wie Petersilie, Thymian oder Majoran, dazu ein paar Lorbeerblätter, Pfefferkörner und natürlich Gemüse der Saison wie Möhren, Kohlrabi, Fenchel, Sellerie, Blumenkohl aber auch Spargel oder Champignons sind denkbar. Und zwar nicht aus Abfällen stammend, sondern möglichst frisch und ohne schadhafte Stellen.Ideal ist zum Herstellen des Fonds ein großer Topf mit einer Siebeinlage, in die man das Gemüse zum Garen gibt und es mitsamt dem Sieb nach dem Garen auch ganz einfach wieder entfernen kann. Zuerst wird in diesem Topf mit etwas Fett die gewürfelte Zwiebel angeschwitzt. Dann folgen die anderen Gemüsesorten und auch die Kräuter. Nun wird alles so weit aufgefüllt, dass das Wasser bis etwa einen cm über das Gemüse reicht und dann aufgekocht. Nach dem Kochen schaltet man die Hitze herunter auf mittlere Temperatur und lässt alles circa eine Stunde lang vor sich hinschmoren. Falls sich währenddessen Schaum bildet, kann man diesen immer mal wieder abschöpfen. Nach etwa einer Stunde ist der Fond fast fertig. Das Gemüse wird entfernt und die Brühe nochmals für 10-15 Minuten eingekocht, so dass sich die Flüssigkeitsmenge reduziert. Nun kann der Fond entweder noch heiß in Schraubgläser gefüllt oder portionsweise in der Tiefkühltruhe eingefroren werden. Das Gemüse jedoch kann man nicht mehr verwenden. Auf jeden Fall kann man sich bei dieser Zubereitungsart absolut sicher sein, dass keinerlei Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen beigefügt wurden!