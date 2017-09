Gemüseeintopf - kalorienarme Vollmahlzeit

Gemüseeintopf ist vor allem - aber nicht nur - im Winter ein echter Seelenwärmer. Und ganz davon abgesehen, dass er wirklich ausgesprochen gesund ist und uns mit wichtigen Vitaminen versorgt, lässt sich Gemüseeintopf prima auf vielfältige Art und Weise immer wieder neu variieren und abwandeln.Eine leckere Variante ist beispielsweise der Gemüseeintopf mit Kokosmilch. Hinein in den Eintopf kommen zum Beispiel Möhren, Kohl (Rosenkohl, Weißkohl, Spitzkohl etc.), aber auch Paprika, Lauch, Brokkoli, Zwiebeln und Zucchini passen dazu. Das Gemüse wird in kleine Stücke geschnitten und dann zuerst die Zwiebeln und der gehackte Knoblauch, dann die anderen Gemüsesorten in etwas Fett angeschwitzt. Nun mit Gemüsebrühe ablöschen und circa 20 Minuten lang leicht köcheln lassen. Wenn das Gemüse gar ist, Kokosmilch nach Belieben hinzufügen und nochmals kurz erhitzen sowie mit etwas Salz, Pfeffer und Curry abschmecken. Fertig! Lecker ist auch der klassische Gemüseeintopf mit Speckeinlage und Würstchen garniert. Hierfür benötigt man für 4 Personen je 500 g Kartoffeln, Karotten und Kohlrabi zu etwa gleichen Teilen, dazu Zwiebeln und etwas Öl. Das Gemüse würfeln und im Fett anschwitzen. Dann mit einem Liter Brühe ablöschen und circa 30 Minuten lang köcheln lassen. Nach Bedarf nachwürzen mit Salz und Pfeffer und den Gemüseeintopf mit gebratenen Speckstreifen und/oder Seitenwürstchen servieren.Genau das Richtige für kalte Herbst- oder Winterabende! Außerdem ist Gemüseeintopf auch prima zum Abnehmen - dann aber natürlich ohne Speck- und Wursteinlage. Serviert man ihn beispielsweise abends und ohne Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Nudeln oder Reis, statt dessen möglichst mit vielen gesunden Gemüsesorten wie Kohl, Karotten und Paprika, isst er perfekt geeignet als kalorienarmes Mittag- oder Abendessen. Wer den Eintopf lieber etwas dickflüssiger mag, gibt Sahne oder Creme fraiche dazu - in dem Fall ist er allerdings nicht mehr unbedingt dazu geeignet, um abzunehmen.