Gemüsebrühe - der Einheizer

Wer eine Gemüsebrühe braucht (beispielsweise für vegetarische Rezepte oder einfach mal als Abwechslung zur Fleischbrühe) kann diese entweder im Handel fertig kaufen oder auch ganz einfach selber machen. Wer sie selber kocht, kocht am besten gleich auf Vorrat und friert sie dann ein. Das schmeckt gut und man hat immer die entsprechende Menge parat. Selber gemachte Brühe kommt glücklicherweise ohne Geschmacksverstärker wie Hefeextrakt oder Glutamat aus.Für die Herstellung der Brühe werden benötigt: 2 Bund Suppengrün (bestehend aus Lauch, Sellerie, Petersilienwurzeln, Möhren, Tomaten, kann man sich auch selber zusammenstellen), 150 g Champignons, 2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 1-2 Bund Petersilie, Thymian, Rosmarin, ein paar schwarze Pfefferkörner, ein Lorbeerblatt und ein paar Gewürznelken. Im ersten Schritt wird das gesamt Gemüse geputzt und klein gewürfelt. Dann alles in einen großen Topf mit Olivenöl geben und leicht andünsten. Die restlichen Gewürze dazugeben und circa 2 Liter Wasser hinzufügen. Nach etwa einer Stunde ist die Brühe fertig, das Gemüse kann abgegossen und dabei ausgedrückt werden - verwendet wird es in der Regel nicht mehr.Die so gewonnene Brühe kann man nach Bedarf portionsweise einfrieren. Ebenfalls gut aufbewahren lässt sich diese Gemüsebrühe, wenn man sie noch heiß in saubere Einmachgläser füllt und gut verschließt. Sie ist die Grundlage für zahlreiche Gerichte wie Eintöpfe, Suppen, Soßen, etc. Auf jeden Fall ist der Geschmack deutlich aromatischer als der von gekaufter Gemüsebrühe. In Reformhäusern und Naturkostläden findet man aber alternativ auch gut Produkte, die ebenfalls ohne Konservierungsstoffe auskommen und daher eine gute Alternative sind, wenn es doch mal schneller gehen muss.