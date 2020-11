Geliermittel - jetzt kommts dicke

Wohl das bekannteste von allen Geliermitteln ist die Gelatine. Vermutlich hat jeder von uns schon mit Gelatine diverse Speisen angedickt. Geliermittel sind genau dafür gedacht: sie sollen weiche Speisen fest machen und andicken, das gilt für die süße Küche (man denke hierbei an stichfeste Desserts) genauso wie für diverse salzige Speisen wie beispielsweise Sülze. Gelatine kann man in Pulverform und als Blattform erhalten, die Zubereitung erfordert zumindest bei letzterer etwas Übung, damit sich beim Anrühren keine Klümpchen bilden. Wichtig ist auch, dass die anzudickende Speise erwärmt wird und zwar auf mindestens 50°C. Es gibt aber auf dem Markt bei weitem noch mehr Geliermittel als nur die wohlbekannte Gelatine.Wer zum Beispiel auf Gelatine verzichten will, weil darin ja bekanntermaßen tierische Bestandteile vorkommen, muss auf pflanzliche Alternative ausweichen und auch da kann sich die Auswahl sehen lassen. Bekannte Alternativen, die fast jedes Reformhaus und jeder Naturwarenladen vorrätig hat, sind Agar-Agar, welches aus Algen gewonnen wird und Johannisbrotkernmehl. Auch wenn Agar-Agar aus Algen gewonnen wird, besteht kein Grund zur Sorge: damit angedickte Speisen haben keinerlei Geschmack nach Fisch oder Meer - hat man Agar Agar in Wasser aufgelöst und zur Speise hinzugefügt, bleibt es völlig geschmacksneutral. Agar Agar ist sogar, was die Gelierkraft anbelangt, besser und kräftiger als Gelatine. Zudem enthält es Eisen und Ballaststoffe, es geliert ohne Zucker, was es zur vollwertigen Alternative macht. Allerdings muss es, um zu gelieren, mitsamt der Masse aufgekocht werden, es darf also nur verwendet werden bei Speisen, die aufgekocht werden können bzw. müssen.Johannisbrotkernmehl gewinnt man aus den Früchten des Johannisbrotbaums; das ist jener Baum, der auch das Kakao-ähnliche Pulver Carob liefert. Auch dieses Geliermittel ist prima geeignet, um damit Süßspeisen, Desserts oder auch Suppen anzudicken. Die Speise muss dazu im Gegensatz zu Agar Agar nicht aufgekocht werden, zudem ist Johannisbrotkernmehl vollkommen geschmacksneutral. Weitere, aber weniger bekannte Geliermittel sind Sago, Kudzu, Pfeilwurzelmehl, Pektin und Maisstärke. Aber egal, ob pflanzliches oder tierisches Geliermittel - ganz wichtig ist es immer, sich zuvor genau auf der Packungsangabe durchzulesen, wie man das Mittel genau anwendet und sich auch daran zu halten. Das spart böse Überraschungen.