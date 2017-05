Frühlingssalate - bunt und knackig

Wenn endlich wieder Frühling ist, wird es Zeit, auch in der Küche wieder mehr Salate und frisches Gemüse zuzubereiten und zu servieren. Weil im Frühjahr auch wieder andere Gemüsesorten auf den Markt kommen als in der grauen Jahreszeit, kommt wieder etwas Abwechslungslos auf den Teller. Frühjahrszeit ist zugleich Zeit für Spargel, Spinat, Radieschen und Co. - allesamt bestens dafür geeignet, um sie als Salat zu servieren!Auch Pflücksalate sind wieder erhältlich, ideal, um sie mit Gemüse oder tollen Dressings zu kombinieren. Apropos Dressing: Zu einem leckeren Frühlingssalat gehört natürlich unbedingt auch ein Dressing mit frischen, aromatischen Kräutern! Auch Frühlingszwiebeln sind wie dafür gemacht, um Salate geschmacklich und optisch aufzupeppen. Der König der Gemüsesorten, der Spargel, passt beispielsweise prima in einen Salat aus jungen Kartoffeln. Dazu hauchfein geschnittene rote Zwiebeln, ein passendes Dressing, fertig ist ein leckerer und gesunder Frühlingssalat!Oder man kombiniert grünen Spargel mit Radieschen, Kohlrabi und Parmaschinken - nicht nur lecker, sondern zugleich auch ein bisschen etwas Besonderes! Lecker ist auch ein Salat aus hauchfein geschnittenen Kohlrabischeiben, am besten geht das mit einer speziell dafür vorgesehen Reibe. Auch Möhren und Zucchini lassen sich derart ganz einfach bearbeiten und als Salat servieren. Mit hauchfeinen Scheiben von Kohlrabi lässt sich auch prima ein fleischloses Carpaccio zubereiten. Die ganz fein geschnittenen Scheiben einfach dekorativ auf einem Teller anrichten, mit etwas Essig und Öl beträufeln, Salz und Pfeffer darüber geben und nach Geschmack noch mit Rucola oder anderem Salat oder Gemüse toppen.Ganz klar: Frühlingssalate schmecken nicht nur gut, sie geben zugleich auch Power, vor allem dann, wenn sie mit viel frischem Gemüse zubereitet werden! Außerdem sind sie - je nach Zubereitungsart - oft leicht und beinhalten somit nicht zu viele Kalorien, was dem einen oder anderen aufgrund des vielleicht über die kalte Jahreszeit angesetzten Winterspecks ganz recht sein dürfte.