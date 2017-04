Frühlingsrezepte - junges Gemüse

Der Frühling steht vor der Tür, das bedeutet aber auch, dass man wieder mehr Appetit hat auf leichte Küche, weg von Winterkost wie Kohl und Eintopf, stattdessen lieber Frühlingsgemüse, Reis, Geflügel, Kräuter, Rhabarber, Erdbeeren, Spargel, Bärlauch.. und alles, was der Garten um diese Jahreszeit sonst noch so hergibt.Beispielsweise Bärlauchspätzle - die schmecken einfach herrlich aromatisch, zwar ähnlich wie Knoblauch aber eben doch nicht so intensiv. Man kann Bärlauch entweder selber sammeln - sollte dabei aber unbedingt darauf achten, dass man nicht versehentlich die ähnlichen aber leider hochgiftigen Maiglöckchen erwischt - oder auf dem Markt kaufen und zwar etwa ab März/April. Benötigt werden also 100g zerkleinerter Bärlauch, 400g Mehl (helles oder Vollkorn, Weizen oder Dinkel), 2 TL Salz, 4 Eier und circa 150 ml kaltes Wasser (bei Vollkornmehl etwas mehr). Alles wird mit einem Handrührgerät gut durchgemischt bis der Teig Blasen wirft. Dann sollte man über eine Spätzlepresse verfügen, mithilfe derer der Teig portionsweise ins kochende Salzwasser gedrückt wird. Nach 3 Minuten sind die Spätzle bereits fertig, das merkt man daran, dass sie an die Wasseroberfläche steigen. Weiterhin schneidet man aus ein oder zwei Zwiebeln Ringe und schwitzt diese in etwas Fett an. Damit die Sache nicht zu trocken wird, schneidet man aus 2 Kugeln Mozzarella kleine Würfel und mischt diese mit den Zwiebeln unter die noch heißen Spätzle oder schichtet es in einer Schüssel. Salzen, pfeffern, fertig!Oder wie wäre es mit der folgenden Frühlingsquiche: Dazu einfach einen Mürbteigboden herstellen und zwar aus 200g Mehl, 100g Margarine, 100g Quark und ½ TL Salz. Zu einer Kugel geformt mit Folie einwickeln und 30 Minuten im Kühlschrank kühlen. Für den Belag eignet sich Gemüse wie beispielsweise Champignons, Paprika, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Karotten. Circa 500g davon putzen, in kleine Würfel schneiden und alles in etwas Fett andünsten. Am besten mit den Karotten beginnen und die Champignons erst am Schluss dazugeben, weil diese viel schneller weich werden. Für den Belag mischt man 4 Eier mit einem Becher Schlagsahne, etwas Wasser und circa 100g geriebenem Käse. Den Teig in eine gefettete Tarte- oder eine Springform geben, das Gemüse darauf verteilen und dann die Eier-Sahne Mischung darüber geben. Alles auf der mittleren Schiene für circa 40 Minuten backen.