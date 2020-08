VITAMINE

Fruchtige Grüße - die Vitamine der Honigmelone

Die Auswahl der Melonenarten ist groß und unterschiedlich. Im Supermarkt erhält man neben der Honigmelone noch die Wassermelone, die Galiamelone und die Cantaloupemelone. Die Honigmelone ist jedoch leicht zu erkennen. Sie besticht durch ihre knallgelbe Farbe und besitzt einen einmaligen süßlich frischen Geschmack. Der perfekt erfrischende Snack für einen heißen Sommertag. Da die Honigmelone überwiegend aus Wasser besteht, hat sie auch nur wenige Kalorien. Das Aroma des Fruchtfleisches, welches einen eher süßlichen Geschmack aufweist, wird hierdurch jedoch in keinster Weise beeinträchtigt. Der Fruchtzuckergehalt kann bei einer Honigmelone leicht auf zehn Prozent ansteigen. Trotzdem sind sie sehr gesund, da sie viele Mineralstoffe und Vitamine enthalten. Sie beinhalten zum Beispiel die Vitamine B1 und B2 sowie das wichtige Vitamin C. Auch versorgt die Honigmelone den menschlichen Körper mit einer großen Portion Vitamin A, welches für das Zellwachstum und den Sehvorgang wichtig ist. Weiterhin enthält die Honigmelone noch die unterschiedlichsten jedoch genauso wichtigen Mineralstoffe wie Kalium Eisen, Kalzium, Natrium, Phosphor und Magnesium.In Deutschland kann man die Honigmelone in den Supermärkten fast das ganze Jahr über kaufen. Während sie in den Sommermonaten überwiegend aus Spanien importiert werden, so gelangen sie in den übrigen Monaten meistens aus Costa Rica oder Brasilien zu uns in die Supermärkte. Die Honigmelone zählt zu einer der drei großen Untergruppen, welche der Zuckermelone zugeordnet werden. Zuckermelonen zählen jedoch zu den Kürbisgewächsen. Betrachtet man sich dies, so wird man feststellen, dass die Melone, botanisch gesehen, nicht zu den Früchten zählt. Doch gleich ob Frucht oder Kürbisgewächs, die Honigmelone besticht durch ihren einmaligen süßlichen Geschmack.Wer im Supermarkt eine Honigmelone kaufen möchte, sollte zunächst einmal den Reifegrad bestimmen. Gibt die ansonsten harte Schale der Honigmelone nach, so handelt es sich bereits um ein sehr reifes Exemplar. Möchte man die Honigmelone noch einige Tage aufbewahren, so sollte die Schale der Honigmelone nur wenig nachgeben. Auch kann der Reifegrad am Geruch erkannt werden. Riecht man an der Honigmelone, so sollte sie einen süßen Geruch verströmen. Ist dies nicht der Fall, ist die Melone noch nicht reif. Ist die Honigmelone dann einmal gekauft, kann sie bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Wird sie jedoch angeschnitten und nicht komplett gegessen, so sollte die Schnittstelle der Honigmelone mit Frischhaltefolie abgedeckt werden und anschließend im Kühlschrank aufbewahrt werden.