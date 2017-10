Frittieren - die beliebte goldbraune Kruste

Wer den Unterschied zwischen Pommes frites aus dem Ofen und denen aus der Fritteuse kennt wird es wissen: die aus der Fritteuse schmecken einfach besser. Das ist auch logisch, da die Kartoffeln hierbei komplett ins Öl getaucht werden und auf diese Weise rundum die so beliebte goldbraune Kruste entsteht. Auch in der Pfanne bekommt man das einfach nicht so gut hin.Immerhin ist Fett ein Geschmacksverstärker und daher, auch wenn es ungesund ist und mehr Kalorien hat, schmeckt Frittiertes einfach besser. Gegen den gelegentlichen Genuss von Frittiertem spricht nichts wenn man zumindest ein paar Dinge dabei berücksichtigt. Auf jeden Fall sollte man beachten dass nie zu viel an Frittiergut ins Fett kommt da sonst die Temperatur des Fetts zu sehr absinkt. Als Faustregel gilt immer 1/10 der Fettmenge darf an Frittiergut hinein.Wichtig ist aber auch die Verwendung des Fetts: Geeignet sind Kokos-und Palmfett wobei diese als ungesund gelten da sie einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren haben. Daher ist es besser, auf ungesättigte Öle auszuweichen wie Oliven- oder Rapsöl. Voraussetzung allerdings ist dass das Fett nicht auf mehr als 180° erhitzt und nicht öfter als 3mal verwendet wird. Vor dem Einfüllen sollten die Lebensmittel abgetrocknet werden. Während des Frittierens darf keinerlei Gewürz zugegeben werden und nach dem Frittieren sollte alles gründlich auf einem Küchentuch abtropfen.Wenn etwas geschmacksintensives wie Fisch frittiert wird, muss man bedenken dass sich dieser Geschmack vermutlich auf das folgende Frittiergut überträgt. Daher sollte der Fisch am besten zum Schluss frittiert werden. Pommes frites frittiert man übrigens 2mal: einmal vorfrittieren und dann nach dem Abtropfen und abkühlen erneut in die Fritteuse geben. Wer gerne frittieren will aber sich wegen des vielen Fett davor scheut: es gibt ganz neue Geräte auf dem Markt, genannt Airfryer, mit denen man mit ausgesprochen wenig Fett (ein Esslöffel) erstaunlich gute Ergebnisse erzielen kann. Diese sind sicherlich eine Alternative für herkömmliche Fritteusen.