Frischmilch - nicht melkfrisch

Was genau versteht man eigentlich unter Frischmilch? Heißt das, dass die Milch quasi gerade erst aus dem Euter der Kuh kommt? Wurde sie erhitzt, bevor sie in den Laden kommt? Und wo ist der Unterschied zur Rohmilch? Eigentlich ist es ganz einfach: die Frischmilch, die wir im Handel vorfinden, wurde grundsätzlich zuvor auf 72°C erhitzt, denn ansonsten wäre sie in der Form im Laden gar nicht käuflich - es würde sich nämlich dann um Rohmilch oder Vorzugsmilch handeln und für diese gelten andere, strengere Vorschriften. Insgesamt unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten von Frischmilch. Die erste ist die traditionell hergestellt Frischmilch, die pasteurisiert wird, d.h. die Milch wird ganz kurz auf 72°C erhitzt. Und dann gibt es noch die so genannte ESL Milch, die entweder auf 130° C erhitzt wird oder aber durch ein ganz feines Sieb gefiltert und dann pasteurisiert wird. Das macht diese Frischmilch-Sorte etwas länger haltbar als die pasteurisierte. Im Übrigen ist die Milch, die man im Handel findet, fast immer ESL Milch und in den wenigsten Fällen die zuerst beschriebene Frischmilch.Obwohl alle Sorten unterschiedlich behandelt werden (dürfen), nennen sie sich dennoch alle Frischmilch, was für den Verbraucher mitunter etwas verwirrend sein kann. Unterscheiden kann man sie jedoch daran, dass bei ESL Milch auf dem Etikett "länger haltbar" und auf der "echten" Frischmilch "traditionell hergestellt" steht. Das jedoch wissen natürlich nur die wenigsten Verbraucher. Man erkennt es allerdings auch am Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn die Milch 5-7 Tage lang haltbar ist, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ESL Milch.Will man jedoch wirklich frische Milch - nämlich eine, welche nicht erhitzt wurde, sondern direkt aus dem Euter stammt, muss man nach Vorzugs- oder Rohmilch Ausschau halten. Diese ist aber im normalen Handel schwer bis gar nicht aufzutreiben, sondern wird meist direkt beim Bauernhof verkauft. Obwohl die Frischmilch also gar nicht wirklich melkfrisch ist, hat man bei Test herausgefunden, dass das ihrer Qualität nicht unbedingt Abbruch tut. Beim Vergleich, wie viele Vitamine in der Milch stecken, schnitten alle Frischmilchprodukte ungefähr gleich ab. Das bedeutet, es ist zwar mitunter irreführend, aber nicht unbedingt relevant. Und wenn man wirklich frische Milch kaufen will, kommt man also um den Besuch eines Bauernhofs meist nicht herum.