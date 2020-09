Frische Mohnbrötchen zum Frühstück

Vorsicht bei der Verwendung von Backmohn im Haushalt. Eine Mutter hatte ihrem Baby ein altes Hausmittel gegen Schlafstörungen verabreicht. Sie seihte Milch ab und fügte Backmohn hinzu als Schlummertrunk. Das Kind bekam Atem- und Bewusstseinstörungen und wurde mit dem Verdacht einer Opiat Vergiftung in die Klinik eingewiesen.In Innern der Kapsel der Mohnpflanze befindet sich der milchige Saft aus dem Opium gewonnen wird. Dieser enthält Morphin und Kodein. Die Mohnsamen, die wir so gerne auf den Brötchen, in Torten oder Desserts essen, haften außen an der Kapsel an.Sie enthalten eigentlich keine Opiate und wenn dann nur in Spuren.Wird der Samen unsorgfältig geerntet, dann kann es aber passieren, dass er mit dem milchigen opiathaltigen Saft in Berührung kommt. Dann müsste der Mohn in der Produktion gründlich gesäubert und gewaschen werden. Wenn das nicht geschieht und keine Proben gezogen werden, dann kann es passieren, dass solch ein verunreinigter Backmohn auf unseren Tischen und Tellern landet. Schwangeren wurde geraten nicht zuviel Mohnprodukte zu essen, damit sie die Säuglinge nicht gefährden.Im Jahr 2005 untersuchte das Bundesinstitut für Riskobewertung ( BfR) die Qualität der Backmohnprodukte im Lebensmittelhandel mit erstaunlichen Ergebnissen. Denn bei 30 % der untersuchten Produkte wurden bedenkliche Mengen an Morphin nachgewiesen.Viele Hersteller testen nun die Mohnsamen mehrfach bevor sie diese einsetzen um einer solchen Verunreinigung entgegen zu wirken.Quelle: Odile