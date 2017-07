Fressattacken - Lust nach Mehr

Heißhunger. Woher er kommt und wie man ihn erfolgreich vermeidetPlötzlich ist es da, ganz ohne Vorwarnung. Völlig hilflos ist man diesem Verlangen ausgesetzt. "Ich brauche jetzt etwas Süßes" scheint die Botschaft jeder einzelnen Körperzelle zu lauten. Gute Vorsätze sind augenblicklich hinfällig und die Dose mit den Schokoriegeln scheint wie magisch ihren Platz gewechselt zu haben. Eben war sie noch im Schrank, jetzt steht sie offen und einladend direkt vor der Nase. Wer Heißhunger auf Süßes hat, für den ist Gegenwehr ein Fremdwort. Umso vertrauter ist dafür die Reue, die sich sofort nach der Attacke einstellt. Doch zu spät, die Kalorienbomben sind im Magen und das schlechte Gewissen vermiest den Rest des Tages.Die Ursachen für süßen Heißhunger können sehr unterschiedlich sein. Kurz vor der Periode etwa ist bei vielen Frauen der Serotoninspiegel zu niedrig. Konzentrationsmängel, Schwitzen und eben auch Heißhunger sind dann die Folge dieser hormonellen Schwankung. Auch seelische Probleme können zu unkontrollierbarer Lust auf Süßes führen. Wenn schon das Leben uns nicht glücklich macht, dann wenigstens die Schokolade und die Gummibärchen! Die häufigste Ursache für die Attacken aber ist eine Unterzuckerung des Körpers und damit einhergehend eine Überproduktion des Hormons Insulin. Zu wenig vom einen, zu viel vom anderen; das führt zu einem fatalen Kreislauf im Blut, der oft mit Übergewicht endet. Denn der Körper ist mit Nährstoffen gefüttert worden, die er später nur als Fett speichern kann, während ihm wichtige Energieträger weiter fehlen. Kurz: Der Magen ist voll, der Appetit bleibt.Die gute Nachricht ist, dass sich dieser Kreislauf unterbrechen lässt und man dem Heißhunger somit auch vorbeugen kann. Der Schlüssel dazu ist ein ausgeglichener Blutzuckerwert, der nicht auf unter 50 mg pro 100 ml Blut fallen sollte. Ideal ist ein Blutzuckerspiegel, der nach den Mahlzeiten langsam ansteigt und auch ebenso langsam wieder abgebaut wird. Um diese gesunde und figurschonende Wellenbewegung hinzubekommen, muss man sowohl regelmäßig als auch ausgewogen essen. Wem das gelingt, für den hat sich das Thema Heißhunger erledigt.Regelmäßige Essenszeiten einzuhalten ist mit etwas Disziplin und Organisation selbst in einem ausgefüllten Alltag möglich. Zu welchen Zeiten man isst, ob es drei große oder fünf kleinere Mahlzeiten gibt, das handhabt jeder so, wie es ihm am besten bekommt. Wichtig ist nur, dass das gewählte Schema dann konsequent weitergeführt wird. Etwas schwieriger könnte sich schon die Sache mit der Ausgewogenheit gestalten. Denn das, was im Büro normalerweise so gut schmeckt und gut mitgenommen werden kann, fällt leider nicht in diese Kategorie. Kuchen, dicke Stullen, selbst Obst und süße Säfte bergen Traubenzucker in sich, der sofort ins Blut geht, ergo keine Energie liefert. Vollkornbrot, Kartoffeln und Pasta dagegen liefern Kohlenhydrate aus Mehrfachzuckern, die langsamer vom Körper verwertet werden. Wenn man dazu noch Eiweiß zu sich nimmt, gewinnt man doppelt. Eiweiß ist nämlich blutzuckerneutral und verzögert die Abgabe von Zucker ins Blut. Wie könnte eine solche Mahlzeit praktisch aussehen? Super wären Pellkartoffeln mit Quark, Nudel mit einer Tomaten-Tunfisch-Sauce, gut auch ein kleiner Kartoffelsalat mit einer Hühnerbrust dazu.Alles schön und gut, aber Sie trauen sich in Sachen Heißhunger selbst nicht über den Weg? Dann hilft nur bewusstes Einkaufen. Süßigkeiten sollten nur im Miniformat und in Kleinstmengen vorrätig sein. Wer Milchschokolade liebt, steigt am besten auf eine dunklere Sorte um. Die enthält deutlich weniger Zucker. Und: Bevor es ans Süße geht, ist etwas rohes Gemüse Pflicht. So wird der erste Hunger schon mal relativ vernünftig gestillt.