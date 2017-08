Flugtee - aromatisch hochwertige Frische

Was versteht man eigentlich unter Flugtee? Mit Flugtee wird der Tee bezeichnet, der in Darjeeling bei der ersten Ernteperiode des Jahres gewonnen wird und unmittelbar nach der Produktion mit dem Flugzeug zum Importeur geflogen. Die Idee dazu entstand während der 60-er Jahre. Weil während der Winterpause keinerlei Tee-Produktion stattfindet, konnte man so den Teeliebhabern am schnellsten wieder die frisch geernteten Sorten anbieten.Mittlerweile werden teilweise auch Tees der zweiten Ernteperiode als Flugtee verwendet. Flugtee besitzt eine besonders hohe Qualität, er ist frisch und aromatisch und deswegen auch die Nachfrage danach relativ hoch. Das hat wiederum zur Folge, dass manche Hersteller den Tee bereits ernten, wenn er noch gar nicht wirklich ausgereift ist. Es gibt also bei Flugtee durchaus auch mindere Qualitäten im Handel. Manchmal wird der Tee sogar noch vor Ort in Vakuumbeutel verpackt, damit er während des Transports nicht der hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Erntezeit hängt allerdings davon ab, wie die Witterung vor Ort sich entwickelt. Ist es lange kalt, verschiebt sich die Ernte nach hinten.Meistens gibt es den Flugtee bei uns hier im Handel Ende April oder Anfang Mai. Man erkennt ihn daran, dass auf der Verpackung meistens "First flush" geschrieben steht. Nur ausgewählte Teehändler bieten Flugtee an, alternativ kann er im Internet bezogen werden. Auch aus Japan wird Flugtee eingeflogen, dabei handelt es sich dann um Grünen Tee wie beispielsweise Kabusecha oder Gyokoru. Der Flugtee aus Japan heißt hier im Handel Shincha. Das Aroma dieses Tees ist auf jeden Fall ein ganz Besonderes. Zudem stammt Flugtee nur aus Spitzenlagen und Spitzenplantagen und ist daher gerade für echte Teegenießer ein Muss. Auf jeden Fall sollten Teeliebhaber ihn mal probieren und mit einem "normalen" Tee vergleichen.